ウェルカムが運営するDEAN & DELUCAは1月15日より、同店のためにブレンドされた「ハウスチョコレート」を使用したチョコレートドリンクと「フォンダンショコラ」をマーケット店舗、カフェ店舗にて販売する。

ホットチョコレート3商品ラインアップ

同店は、バレンタインに合わせてホットチョコレート3種を販売する。

新フレーバーの「ホットチョコレート ピスタチオ&カダイフ」(745円)は、ハウスチョコレートを溶かしたホットチョコレートに、ピスタチオクリーム、ピスタチオソースを重ね、店内で焼き上げるカダイフ(小麦粉やトウモロコシ粉を原料とした極細の糸状の生地)とピスタチオをトッピングした一杯。

デーツシロップを隠し味にしたピスタチオソースを使用しており、カダイフとピスタチオの食感を楽しめる。

「ホットチョコレート ローズ&ライチ」(745円)は、フルーティーでフローラルなハウスチョコレートにライチを重ねることで、カカオの果肉感を引き出すフレーバー。

トッピングには、フランボワーズソースとライチシロップで仕立てたクリーム、フランボワーズソースを重ね、ローズペタルが添えられている。

「ホットチョコレート ダブルチョコ」(745円)は、ハウスチョコレートとカカオパウダーが溶け込むベースに、チョコレートクリーム、チョコレートソース、カカオニブをトッピングした一杯。

クリームやソースが徐々に溶け込み、チョコレートの風味が増していくよう仕上げられている。また、トッピングのクリスタルソルトが全体を引き締めるアクセントに。

「ホットチョコレート」はいずれも1月15日～2月25日の期間、カフェ店舗は全店で、マーケット店舗は六本木・品川・有楽町・新宿・恵比寿・広尾・八重洲・アトレ川崎・たまプラーザ・シァル横浜・名古屋・京都・岡山・アミュプラザ博多で販売。

なお、記載の価格は消費税8%を含む価格で、イートイン利用の場合は10%を含む価格になる。

また、イートイン限定で「フォンダンショコラ」(891円)も販売している。同商品はなめらかな口どけのショコラ生地と冷たいバニラアイスの温度差を楽しめる。

さらに、果肉たっぷりのラズベリーソース、アーモンドスライスをトッピングした生クリームも添えられている。

同商品は、2月下旬までの期間、カフェ店舗は丸の内・日本橋高島屋 S.C.・パルコヤ上野・慈恵大学病院・Echika表参道・渋谷ストリーム・NEWoMan新宿・東京音楽大学 中目黒 代官山キャンパス・成城・新百合丘OPA・羽田空港・アウトレット木更津・成田空港第１ターミナル・コレットマーレみなとみらい・テラスモール湘南・ODAKYU 湘南 GATE・星ヶ丘三越・ベーカリーカフェ名城公園・クリスタ長堀での販売となる。

また、マーケット店舗は品川・広尾・アトレ川崎・たまプラーザ・シァル横浜にて販売。