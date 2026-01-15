フジテレビ系音楽バラエティ番組『週刊ナイナイミュージック』(毎週水曜23:00～)が、3月で終了することが、14日の放送で発表された。

ナインティナイン (C)フジテレビ

『2025FNS歌謡祭』の裏側で出店していた「やべっち寿司」のセットで、岡村隆史が「『FNS歌謡祭』の時にいろんなミュージシャンがお寿司を食べに来てくれるのが決まりになってる」と、今後も恒例企画としてやっていくことに意欲を示すと、矢部浩之が「いや、無理ちゃうかな」「『ナイナイミュージック』3月で終わるのよ」と番組終了を発表。

岡村が、LDHとのプロテインかき氷の販売や、久保田利伸とのニューヨークロケなど、アーティストたちとの約束が途中になっていることを指摘すると、矢部は「できることだけ、時間許す限りやっていこう」と応え、3月末までやり残した“宿題”を回収していくことになった。

同番組は、2023年10月にスタート。番組の公式X(Twitter)では「3月までという短い時間ではありますが応援してくださっている皆様と共に全力で駆け抜けたいと思い、この度番組から発表をさせていただきました。まだまだやるべき“宿題”が盛り沢山ですので、最後の最後まで楽しい放送がお届けできるよう番組一同頑張ってまいります!」とコメントしている。

次回の21日の放送では、ゲストにaikoが登場。「岡村流! aiko健康化計画」と題して、岡村が独自に調べた健康法を実施しツアーを控えるaikoを健康にしていく。さらに、こっちのけんとが出演する。