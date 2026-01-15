映像制作会社・UNITED PRODUCTIONSは15日、日本IPの海外展開を手掛けるAIM Entertainment Inc.(本社：米ロサンゼルス)と、資本業務提携を締結したと発表した。

AIM社は、アニメ、映画、音楽、アート、イベントなど400以上のIPを取り扱うライセンスエージェント。ロサンゼルスを中心に現地チーム、クリエイティブ、リーガルを備え、“日本IPを海外へつなぐプレイヤー”として活動している。

UNITED PRODUCTIONSは、AIM社との協業により、日本のIP・映像企画を世界へ届ける仕組みを構築することを目的に提携。同社が長期的な成長戦略として掲げる「コンテンツの国際化・海外進出」の実現に向けた、初のグローバルパートナーシップになるという。

この提携により、ハリウッドとの常時接続、日本IPの海外セールス強化、キャスティング・エージェント／日本ロケ誘致／配給／国際共同制作の推進といったシナジーを図る。

UNITED PRODUCTIONSの森田篤代表取締役は「AIM様との資本業務提携を締結できたことを、大変嬉しく思います。2024年創業という非常に若いスタートアップでありながら、ハリウッドの最前線で日本のIP展開に挑む彼らのアニマルスピリッツは、当社の海外展開において最高のブースターになると確信しています。彼らの持つハリウッドとのダイレクトなコネクションを武器に、キャスティングや国際共同制作などの領域で多角的なシナジーを創出し、世界を熱狂させる日本発のコンテンツを送り出してまいります」とコメント。

AIM社の三橋紘之CEOは「UNITED PRODUCTIONS様と共に、日本の映像コンテンツを海外市場に浸透させるべく、現地で様々な角度から取り組んでまいります。素晴らしいコンテンツを世界に広げられるよう尽力いたします。ご期待ください!」と語っている。