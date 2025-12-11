JTはこのほど、12月に開催される、年越し音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」(幕張メッセ)および「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」(インテックス大阪)に協賛。両フェス会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」を出展する。

「Ploom LOUNGE」では、20歳以上の喫煙者を対象に喫煙スペースが用意されており、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA」のテイスティングおよび販売が実施される。また、「Ploom AURA」デバイスを使用している、あるいは会場で購入したユーザーを対象に、会場ごとに異なるオリジナルのフロントパネルへの交換サービスも用意されているという。数量限定。

今回の「Ploom LOUNGE」のテーマは「AURA Stardust」。まるで宇宙空間を旅しているかのような没入感を演出した体験型ラウンジとなっており、広がる宇宙に散りばめられた光の粒は、訪れる人々をオーラのように包み込み、唯一無二の一服体験へと誘うという。なお、当日の「Ploom LOUNGE」の様子は、Instagram公式アカウント「Discover Ploom」にて順次発信される。

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」Ploom LOUNGE

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」は、ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作を手掛ける日本最大の年越し音楽フェス。12月27日～31日の5日間にわたって、千葉県「幕張メッセ」国際展示場にて開催される。

Ploom AURA × COUNTDOWN JAPAN 25/26 コラボフロントパネル

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」とコラボレーションしたフロントパネルは、「BLUE」「PINK」「PURPLE」「ORANGE」の4種がラインアップされている。

「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」

「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」Ploom LOUNGE

「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」は、FM802が毎年年末に実施するロック大忘年会。12月26日～29日の4日間にわたり、大阪府「インテックス大阪」にて開催される。

Ploom AURA × FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025 コラボフロントパネル

「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」とコラボレーションしたフロントパネルは、「BLACK」「PINK」「SKY BLUE」「MINT BLUE」の4種がラインアップされている。なお、12月9日～25日まで、抽選で当たるキャンペーンを「Ploom CLUB」にて実施している。