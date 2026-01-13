1月16日よりアニメ第2期の放送がスタートする『葬送のフリーレン』(原作:山田鐘人・アベツカサ、小学館「週刊少年サンデー」連載中)。第1期を復習したい、という方に朗報です!

漫画アプリ「サンデーうぇぶり」にて、『葬送のフリーレン』TVアニメ第1期分の原作コミック60話まで全話無料公開されています。期間は1月26日まで。

第1話「冒険の終わり」から、第60話「旅立ちと別れ」(コミックス7巻収録)までを無料で読むことができます。

アニメ放送に向けたこの太っ腹な公開に、「大盤振る舞いだよ! 皆んな見てくれ〜〜!」とフォロワーに呼びかけるフリーレンファンの方の熱い声やや、「公開終了までの約2週間で読み切りたい」「アニメまとめて見るのは時間取れないなあと思ってた矢先に！！ せっかくだしフリーレンデビューするか」「読みたいけど仕事がぁ 休みの時間を長くする魔法かエルフになる魔法を……」と、何とか読み切りたい……! というコメントなどが続々と寄せられています。