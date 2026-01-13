東武百貨店池袋本店は1月28～2月14日、「ショコラマルシェ」を、8階催事場で開催する。

メサージュ ド ローズ バイ カレンド「ベルローズ」

バレンタインシーズンに開催しているショコラマルシェだが、今回は売場面積を約2割広げ、過去最大となる410坪の会場に初出店32を含む139ブランドが集結する。

初出店は、キャラメルバーが人気の「メゾン・ルルー」、可愛いベア型のギモーヴチョコを販売する「クルイゼル」、こだわりの鍵型ショコラを取りそろえる「キャギ ド レーブ」、インドネシアのカカオを使用したトリュフを販売する「ダリケー」、オーストラリア在住のショコラティエール中村有希氏による「ナカムラチョコレート」など。

キャギ ド レーブ「コフレロン」

東武限定品として、カカオサンパカの3種のボンボンチョコレート「ルナ セレクション3種」も販売する。

会場では、作りたてを味わえるイートインや実演コーナーも前年の約2倍となる13ブランドに拡大。「ブノワ・ニアン」のできたての自家製クッキー、ショコラトリー「アンフィニ」のソフトクリーム、「＆アールグレイ」のバレンタイン限定チョコジェラートなどが楽しめる。

そのほか、花屋が手掛けるバラ型ショコラや、花びらのようなペタルチョコとパピヨンをかたどったチョコの組み合わせなど、視覚的にも楽しめる「映えチョコ」なども登場する。