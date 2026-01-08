ロイズコンフェクトは1月7日に、ロイズ通信販売・ロイズ直営店にてバレンタイン限定の「プラリネショコラ[名酒セレクション]」(4種・計8個/1,296円)と「板チョコレート[コニャックレーズン]」(125g/1,188円)を期間・数量限定で販売開始した。また、公式オンラインショップにて早期割引キャンペーンも実施している。

「プラリネショコラ[名酒セレクション]」(4種・計8個/1,296円) イメージ

「プラリネショコラ[名酒セレクション]」は、ヘネシーXO、マイヤーズラム、マローロ グラッパ・ディ・バローロ20年、ポートシャーロットの4種の名酒を使用したプラリネショコラ。

中のガナッシュには洋酒の味わいを引き立てるミルクチョコレートを使用している。

「板チョコレート[コニャックレーズン]」は、コニャックにじっくりと漬け込んだレーズンを、丸ごと板チョコレートに散りばめた商品。

コニャックの甘い香りや円熟味のある風味とレーズン、ミルクチョコレートがひとつにとけ合い奥深い味わいを楽しめる。

なお、同店の通信販売では1月7日～2月11日の販売で、配達希望日は1月10日～2月15日となる。直営店では1月7日より販売中。いずれも商品がなくなり次第、販売終了となる。

他にも「生チョコレート[ウイスキーの肴(あて)]」(20粒/1,215円)や「フレンチラムトリフ[4種詰合せ]」(12個/1,296円)、「アップルチョコレート[プレミアム]」(4本×2袋/1,458円)も同期間で販売している。

また、同店通信販売にて1月7日より「早期割引キャンペーン」を開催中。届け先1件につき、7,500円以上(送料・手数料別)の商品を購入した人が対象となり、期間中何度でも利用可能。

ロイズ公式オンラインショップにて、1月7日～15日の注文、1月10日～22日の配達希望日で注文すると商品代金から10%OFFになり、1月7日～26日の注文、1月23日～31日の配達希望日で注文すると商品代金から5%OFFになる。

また、電話・FAX・はがきから、1月7日～26日の注文、1月10日～31日の配達希望日で注文すると商品代金から3%OFFになる。

【通信販売限定】早期割引キャンペーン 注文方法

なお、各商品の賞味期限は、商品到着時点では公式オンラインショップ記載の期限より短くなるため、2月14日(バレンタインデー)よりも早い賞味期限のものが届く可能性がある。

お酒・スキンケア商品・手提げ袋・バレンタイン限定袋・保冷袋はキャンペーンの対象外で、「ロイズ 楽天市場店」・「ロイズ Yahoo!ショッピング店」・「ロイズLINEギフト店」・「ロイズeギフト」での購入も対象外となる。