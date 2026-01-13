1月も中旬となり、全国的に寒い日々が続いています。凍えるような外出先から戻り、暖房の効いた部屋でほっと一息という機会も増えました。そんなときに味わうお気に入りのスイーツはまた、格別の味わいです。
2026年1月の新作5品まとめ(1月13日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで1月13日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
チョコクリームとチョコホイップをオサンドした3個入りパンケーキ、サクサク食感のキャラメルサンド、さつまいもを存分に味わえるモンブランプリン、アニメ『呪術廻戦』とコラボしたチョコ味のチュロッキー、マカダミアナッツホワイトチョコレートのアイスバーなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「ダブルチョコオムレット3個入」(170円)
価格 : 170円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。
チョコクリームとチョコホイップをオムレット形状にサンドした、3個入りのパンケーキ。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。
「クリスピーキャラメルサンド」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
クリスピーな食感のキャラメルサンド。キャラメルソースをキャラメルクリームで包み、パリッとしたキャラメルコーティングをかけ、サクサク食感のビスケット生地でサンドしました。
「紅はるかのモンブランプリン」(328円)
価格 : 328円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
人気の「モンブラン」と「プリン」を合わせた欲張りスイーツ。紅はるかを使ったプリンに濃厚なさつまいもクリームをのせた、さつまいもを存分に味わえるアイテムです。
「【アニメ『呪術廻戦』コラボ】黒い閃光！「黒閃」チョコチュロッキー」(168円)
価格 : 168円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
アニメ『呪術廻戦』コラボ商品。稲妻のように衝撃が走る打撃「黒閃」をイメージしたチョコ味のチュロッキーです。『死滅回游』デザインのパッケージは全2種です。
※なくなり次第終了となります。
※店舗によって取り扱いのない場合があります。
［数量限定］
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
「アンデイコ ハワイアンホースト マカダミアナッツ ホワイトチョコレートアイス」(278円)
価格 : 278円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ハワイアンホーストとコラボしたマカダミアナッツホワイトチョコレートのアイスバー。ホワイトチョコレートとマカダミアナッツを存分に楽しめるアイテムです。
【アルコール使用】
［ファミリーマート限定・数量限定］
まとめ
1月13日発売の新商品は、チョコクリームとチョコホイップをサンドした「ダブルチョコオムレット3個入」、キャラメルをサクサク食感のビスケット生地でサンドした「クリスピーキャラメルサンド」、人気の「モンブラン」と「プリン」を合わせた「紅はるかのモンブランプリン」、アニメ『呪術廻戦』の「黒閃」をイメージした「【アニメ『呪術廻戦』コラボ】黒い閃光！「黒閃」チョコチュロッキー」、ホワイトチョコとマカダミアナッツを存分に楽しめるアイスバー「アンデイコ ハワイアンホースト マカダミアナッツ ホワイトチョコレートアイス」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。