1月も中旬となり、全国的に寒い日々が続いています。凍えるような外出先から戻り、暖房の効いた部屋でほっと一息という機会も増えました。そんなときに味わうお気に入りのスイーツはまた、格別の味わいです。

2026年1月の新作5品まとめ(1月13日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで1月13日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年1月のスイーツ新商品まとめ

チョコクリームとチョコホイップをオサンドした3個入りパンケーキ、サクサク食感のキャラメルサンド、さつまいもを存分に味わえるモンブランプリン、アニメ『呪術廻戦』とコラボしたチョコ味のチュロッキー、マカダミアナッツホワイトチョコレートのアイスバーなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ダブルチョコオムレット3個入」(170円)

価格 : 170円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

チョコクリームとチョコホイップをオムレット形状にサンドした、3個入りのパンケーキ。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「クリスピーキャラメルサンド」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

クリスピーな食感のキャラメルサンド。キャラメルソースをキャラメルクリームで包み、パリッとしたキャラメルコーティングをかけ、サクサク食感のビスケット生地でサンドしました。

「紅はるかのモンブランプリン」(328円)

価格 : 328円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

人気の「モンブラン」と「プリン」を合わせた欲張りスイーツ。紅はるかを使ったプリンに濃厚なさつまいもクリームをのせた、さつまいもを存分に味わえるアイテムです。

「【アニメ『呪術廻戦』コラボ】黒い閃光！「黒閃」チョコチュロッキー」(168円)

価格 : 168円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

アニメ『呪術廻戦』コラボ商品。稲妻のように衝撃が走る打撃「黒閃」をイメージしたチョコ味のチュロッキーです。『死滅回游』デザインのパッケージは全2種です。

※なくなり次第終了となります。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

［数量限定］

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

「アンデイコ ハワイアンホースト マカダミアナッツ ホワイトチョコレートアイス」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ハワイアンホーストとコラボしたマカダミアナッツホワイトチョコレートのアイスバー。ホワイトチョコレートとマカダミアナッツを存分に楽しめるアイテムです。

【アルコール使用】

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

1月13日発売の新商品は、チョコクリームとチョコホイップをサンドした「ダブルチョコオムレット3個入」、キャラメルをサクサク食感のビスケット生地でサンドした「クリスピーキャラメルサンド」、人気の「モンブラン」と「プリン」を合わせた「紅はるかのモンブランプリン」、アニメ『呪術廻戦』の「黒閃」をイメージした「【アニメ『呪術廻戦』コラボ】黒い閃光！「黒閃」チョコチュロッキー」、ホワイトチョコとマカダミアナッツを存分に楽しめるアイスバー「アンデイコ ハワイアンホースト マカダミアナッツ ホワイトチョコレートアイス」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。