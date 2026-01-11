元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。ホワイトソックスへの入団が決まった村上宗隆の予想成績について語った。

村上宗隆

アメリカのあるデータサイトによる村上宗隆の予想成績

スタッフが「アメリカのあるデータサイトによると、村上選手の打撃(成績)は打率.221、ホームラン31本っていう予想が出てる」と伝えると、江川氏は「あー! 僕が言うのもなんなんですけど、いい線ですね(笑)」とニッコリ。

スタッフが「いい線?」と聞き返すと、江川氏は「.250を超えて打とうとすると、ホームラン30本はいかないと思いますね。ヘタすると20本も届かない。当てにいくっていうとおかしいですけど、.220で30本を狙ったほうが、.250で20本よりはいいと思います」と説明し、「私より専門の方が出されているから、すごくいい線を読んでるなと思いますね」と語った。