広島 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs 中日
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日4勝-広島1勝（4/15 中日5-2広島 (中日)、4/14 中日2-6広島 (広島)、3/29 広島0-1中日 (中日)、3/28 広島1-2中日 (中日)、3/27 広島5-6中日 (中日)）

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 27 17 9 1 .654 -
2 ヤクルト 28 17 11 0 .607 1
3 巨人 27 15 12 0 .556 2
4 DeNA 26 13 13 0 .500 4
5 広島 25 9 15 1 .375 7
6 中日 27 8 19 0 .296 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 29 13 15 1 .464 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 29 13 16 0 .448 5