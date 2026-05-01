阪神 vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 巨人
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-阪神2勝（4/16 巨人4-3阪神 (巨人)、4/14 巨人4-3阪神 (巨人)、3/29 阪神12-6巨人 (阪神)、3/28 阪神2-0巨人 (阪神)、3/27 阪神1-3巨人 (巨人)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 27 17 9 1 .654 -
2 ヤクルト 28 17 11 0 .607 1
3 巨人 27 15 12 0 .556 2
4 DeNA 26 13 13 0 .500 4
5 広島 25 9 15 1 .375 7
6 中日 27 8 19 0 .296 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 29 13 15 1 .464 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 29 13 16 0 .448 5