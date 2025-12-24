元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で8日に公開された動画に出演。楽天に入団することが発表された前田健太について語った。

前田健太

前田健太の投球映像を観た印象

前田の投球映像を観た江川氏は「たぶん主体はほとんどスライダーでしょうね。7割くらいスライダーを投げるんじゃないでしょうか」と予想。

続けて、「ストレートの速さはたぶん……今はボールの標準が分からないけど、昔で言ったら130キロ台の後半くらいじゃないですか。(速さが)出て142、143キロ。150キロを超すボールはもうないと思いますね」と分析した。

また、江川氏は「フォークボール、チェンジアップも投げてるので、スライダー、フォークボール、チェンジアップが中心になって、ストレートはそんなに数は投げないという感じになるんじゃないでしょうか」と補足。

その上で、「もともとですが、コントロールはいいですから、日本に帰ってきてもコントロールがある分、驚くことはないというか。ちゃんとカウントは整えられるので、いいんじゃないかなと思いますね」と評価した。