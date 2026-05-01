「定番スニーカーの厚底って、歩きにくいかも…」「カモフラ柄は合わせにくい？」

そんな風に思っていませんか？

CONVERSE（コンバース）が2026年5月に発表する新作オールスターは、そんな固定観念を覆す、驚きと魅力に満ちています。見た目のボリューム感からは想像できない驚きのクッション性と安定性、着脱をスムーズにするジッパー、そして足元から個性を表現する多彩なデザイン。

長年愛されるオールスターが、ミリタリー、ヴィンテージ、そしてメタリックな輝きをまとい、私たちの足元を劇的に変えるでしょう。さあ、コンバースが放つ新たな挑戦を深掘りしていきましょう！

2026年5月、コンバースが放つ新たな挑戦：進化するオールスターの魅力

スニーカー好きなら誰もが知る、あの「CONVERSE（コンバース）」。1908年の創業以来、バスケットボールシューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、数々の名作を世に送り出してきました。「Design Yourself.」というスローガンのもと、常に進化を続ける彼らが、2026年5月もまた、私たちの心をくすぐる新作を発表します。

今回の新作は、定番の「ALL STAR（オールスター）」をベースに、素材や柄、ディテールで大胆なアレンジを加えた全6型。どれもコンバースらしさを残しつつ、個性が光るラインナップとなっています。私が特に注目したのは、その「多様性」。厚底でミリタリーな雰囲気から、ヴィンテージ感あふれるカモフラ、そしてさりげなく輝くメタリックなアクセントまで、足元から個性を表現したいすべての人に響くはずです。

CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPや取り扱い各店舗で手に入るこれらの新作、一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？ 私の視点から、それぞれのアイテムを深掘りしていきましょう！

1. 無骨さとスマートさの融合：ALL STAR TREKWAVE NL Z HI / OX

まず目を引くのは、このボリューミーなシルエット。厚底なのに歩きやすい、その秘密に迫ります。

概要と第一印象

「ALL STAR TREKWAVE（オールスター トレックウェーブ）」のパターン・素材アレンジモデルとして登場するこちらは、オールスターの普遍的なデザインにトレッキングシューズの要素を大胆に掛け合わせた一足です。厚底のミッドソールがまず目に飛び込みますが、それだけではありません。全体に漂うミリタリーなニュアンスが、ただの厚底スニーカーとは一線を画しています。

唯一無二の機能性とデザイン

このモデルの最大の魅力は、そのギャップにあると私は考えます。

アッパーには光沢感のあるナイロン素材が使われており、これがミリタリーテイストを演出しつつも、どこか都会的なスマートさを感じさせます。無骨なトレッキング要素と上品な光沢ナイロンの組み合わせが絶妙なんです。

そして、私が特に目を奪われたのは、外腰に配されたジッパー。これは単なるデザインアクセントにとどまらず、着脱のしやすさも考慮されているのが嬉しいポイント。忙しい朝でもサッと履けて、それでいて足元はしっかりおしゃれ。ファッション性と機能性、この両立こそがこのスニーカーの真骨頂と言えるでしょう。

もちろん、履き心地へのこだわりも抜かりありません。厚みのあるE.V.A.ミッドソールが優れたクッション性を、防滑性を意識したアウトソールが安定性を提供。見た目のインパクトだけでなく、長時間歩いても疲れにくい設計になっているのは、デイリーユースを考える上で非常に重要ですよね。

製品情報

ALL STAR TREKWAVE NL Z HI / OX

HI (ハイカット): 17,050円（税込）

OX (ローカット): 15,400円（税込）

22.0～28.0、29.0、30.0cmブラックアッパー・ナイロン、アウトソール・圧縮E.V.A.、ラバー

コストパフォーマンスと入手方法

厚底ソールと機能性ナイロン、そして着脱ジッパーといったディテールを考えると、この価格帯は非常に納得感があります。ファッションの主役にもなり得る存在感なので、コストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。

購入は、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPまたは全国のCONVERSE取り扱い店舗にて。発売日をチェックして、ぜひ実物でこの魅力を体感してみてください！

2. 90年代を現代に昇華：ALL STAR AGED WOODLANDCAMO HI / OX

ヴィンテージ好きにはたまらない一足が登場しました。単なるカモフラ柄ではない、計算された「こなれ感」に注目です。

概要と第一印象

「ALL STAR AGED（オールスター エイジド）」のプリントアレンジモデルとして、90年代のアーカイブに見られるウッドランドカモパターンが現代的に再構築されました。一目見ただけで「履き込んだような風合い」が伝わってきます。単なるカモフラ柄ではなく、ヴィンテージ加工が施されている点が大きなポイントです。

計算されたヴィンテージ感の秘密

このモデルの最大の魅力は、その計算されたヴィンテージ感にあると私は断言します。

アッパーには洗い加工を施したキャンバス素材を採用し、まるで何年も大切に履き込んできたかのような、こなれた雰囲気を表現しています。一般的なカモフラ柄は主張が強くなりがちですが、エイジド仕様にすることで、派手すぎず、大人のカジュアルスタイルにすんなり馴染む表情になっています。

さらに、細部へのこだわりが尋常ではありません。生成りのテープ、6mm幅のコットンシューレース、光沢のあるハトメといったディテールが、全体のヴィンテージテイストを一層引き立てています。まるでデッドストックのヴィンテージスニーカーを見ているかのよう。こうした細かな演出が、足元から「本物感」を醸し出してくれるはずです。

デザイン性だけでなく、履き心地にも配慮されているのは嬉しい驚き。クッション性に優れたインソールや、クラシックなシルエットを再現したラスト設計により、見た目のカッコよさと快適さが両立されています。デニムやチノパンはもちろん、シンプルなワンピースに合わせても、足元でグッとこなれた印象をプラスしてくれそうですね。

製品情報

ALL STAR AGED WOODLANDCAMO HI / OX

HI (ハイカット): 12,650円（税込）

OX (ローカット): 12,100円（税込）

22.0～28.0、29.0、30.0cmグリーン/グレイ/ブラウン（典型的なウッドランドカモ配色）アッパー・キャンバス、アウトソール・ラバー

コストパフォーマンスと入手方法

洗い加工やヴィンテージライクなディテールのこだわりを考えると、この価格は非常に魅力的です。単なるプリントスニーカーとは一線を画す「雰囲気」を求めるなら、間違いなく価値ある一足。

発売はCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて。この絶妙なヴィンテージ感を、ぜひあなたのワードローブに加えてみてはいかがでしょうか？

3. 足元に輝きを添える：ALL STAR SILVERPATCH HI

定番オールスターに、さりげない華やかさをプラス。足元から上品な個性を放ちたい方におすすめです。

概要と第一印象

「ALL STAR」のディテールアレンジモデルとして登場する「ALL STAR SILVERPATCH HI」。定番のシルエットはそのままに、シルバーのアンクルパッチやハトメなど、メタリックな質感が随所に配されたデザインが特徴です。見た瞬間に「おお、ちょっと違うぞ？」と、新鮮な驚きを感じました。

さりげない輝きと進化した快適性

このモデルの良さは、 「さりげない個性」 を追求している点にあります。

オールスターの象徴であるアンクルパッチとシューレースを通すハトメに、シルバーのメタリック素材が使われています。これらが光を反射するたびにキラリと輝き、足元に上品なアクセントを加えてくれるんです。派手すぎず、しかし確実に存在感を放つ。そんな「大人の遊び心」を感じさせます。

さらに、このモデルは「リニューアルスペック」を採用している点にも注目です。クッション性と軽量性が大幅に向上しているため、見た目だけでなく履き心地も格段にアップしています。長時間歩く日でも快適さをキープしてくれるのは、日常使いのスニーカーとして非常に重要な要素ですよね。定番の安心感と、新しい快適性、そしてさりげない華やかさを兼ね備えた、まさにいいとこ取りの一足と言えるでしょう。

製品情報

ALL STAR SILVERPATCH HI22.0～28.0、29.0、30.0cmブラック／シルバー、ホワイト／シルバーアッパー・キャンバス、シンセティック、アウトソール・ラバー

コストパフォーマンスと入手方法

リニューアルスペックによって履き心地が向上し、さらにシルバーのアクセントでデザイン性も高まっていることを考えると、この価格は非常に魅力的。普段使いの定番スニーカーを少し格上げしたい、という方には最高のコスパではないでしょうか。

発売はCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて。ブラックとホワイト、どちらのカラーも異なる表情を見せてくれるので、ぜひ両方チェックしてみてください！

4. 軽やかに光る足元：ALL STAR PM OX

ローカットでもメタリックな輝きを。足元に軽やかさと洗練された都会的センスを求める方に。

概要と第一印象

「ALL STAR PM OX」もまた、定番オールスターのディテールアレンジモデル。先ほどの「SILVERPATCH HI」のローカット版と見せかけて、こちらはシルバーのタンや織ネーム、そしてハトメにメタリックな素材が使われています。ローカットならではの軽やかな印象に、メタリックな輝きがプラスされ、足元が一気に洗練された雰囲気に。

軽やかさと都会的センスの融合

このモデルの最大の魅力は、その 「軽やかさ」と「都会的センス」 のバランスです。

ローカットは、ショートパンツやスカート、ワイドパンツなど、様々なボトムスに合わせやすく、カジュアルながらも抜け感を演出してくれます。そこにシルバーのタンや織ネーム、ハトメが加わることで、シンプルな装いも一気に垢抜けた印象になること間違いなし。光沢感が、足元にさりげないアクセントを効かせ、スタイリング全体を軽やかに見せてくれます。

もちろん、このモデルも「リニューアルスペック」仕様。クッション性や軽量性が大幅に向上しており、長時間の外出でも快適な履き心地を提供してくれます。定番のルックスはそのままに、機能面がアップデートされているのは、まさに現代のライフスタイルに寄り添った進化と言えるでしょう。足元から春夏の気分を盛り上げたい方には、特におすすめしたい一足です。

製品情報

ALL STAR PM OX22.0～28.0、29.0、30.0cmブラック／シルバー、ホワイト／シルバー、グレイ／シルバーアッパー・キャンバス、シンセティック、アウトソール・ラバー

コストパフォーマンスと入手方法

「SILVERPATCH HI」同様、リニューアルスペックとメタリックなディテールでこの価格は非常にお得。特に、ローカットでこの洗練されたデザインは、普段使いからちょっとしたお出かけまで、幅広いシーンで活躍してくれることでしょう。

購入は、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPまたは全国のCONVERSE取り扱い店舗にて。カラーバリエーションも豊富なので、あなたのスタイルに合う一足を見つけてみてくださいね。

あなたはどのオールスターを選ぶ？2026年5月新作のまとめ

2026年5月に登場するCONVERSEの新作オールスターたち、いかがでしたでしょうか？

厚底でミリタリー感漂う「TREKWAVE NL Z」、ヴィンテージの風合いをまとう「AGED WOODLANDCAMO」、そしてシルバーの輝きが足元を彩る「SILVERPATCH HI」と「PM OX」。どれも定番のオールスターをベースにしつつ、全く異なる個性を放っています。

、ALL STAR TREKWAVE NL Z。、ALL STAR AGED WOODLANDCAMO。、ALL STAR SILVERPATCH HI または PM OX。

あなたのスタイルや気分に合わせて、最適な一足を選んでみてください。コンバースは、いつだって私たちの足元を「Design Yourself.」のスローガルのもと、彩り豊かに演出してくれるブランドです。

さあ、2026年5月は、新しいオールスターで足元から気分を上げていきましょう！

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ALL STAR TREKWAVE NL Z HI 製品ページ: https://converse.co.jp/products/31317980

ALL STAR TREKWAVE NL Z OX 製品ページ: https://converse.co.jp/products/31318180

ALL STAR AGED WOODLANDCAMO HI 製品ページ: https://converse.co.jp/products/31318220

ALL STAR AGED WOODLANDCAMO OX 製品ページ: https://converse.co.jp/products/31318230

ALL STAR SILVERPATCH HI 製品ページ: https://converse.co.jp/products/31318150

ALL STAR PM OX 製品ページ: https://converse.co.jp/products/31318160

コンバース公式オンラインショップ: https://converse.co.jp/

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