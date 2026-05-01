ロッテ vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs 西武
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-ロッテ3勝（4/12 西武1-2ロッテ (ロッテ)、4/11 西武2-5ロッテ (ロッテ)、4/10 西武6-3ロッテ (西武)、3/29 ロッテ4-0西武 (ロッテ)、3/28 ロッテ0-11西武 (西武)）
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|27
|17
|9
|1
|.654
|-
|2
|ヤクルト
|28
|17
|11
|0
|.607
|1
|3
|巨人
|27
|15
|12
|0
|.556
|2
|4
|DeNA
|26
|13
|13
|0
|.500
|4
|5
|広島
|25
|9
|15
|1
|.375
|7
|6
|中日
|27
|8
|19
|0
|.296
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|29
|13
|15
|1
|.464
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|29
|13
|16
|0
|.448
|5