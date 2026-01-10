シリーズ累計76万部超！占術研究家・水晶玉子の“開運暦”を山崎怜奈が絶賛「周りの人とワイワイしゃべるのもすごく楽しい」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）2025年12月29日（月）の放送は、占術研究家の水晶玉子（すいしょう・たまこ）さんがゲストに登場！ ここでは、水晶さんがおこなう「オリエンタル占星術」で山崎怜奈の運勢を占っていただきました。

◆山崎怜奈の運勢は？

れなち：今日は私のことも占っていただけると！「オリエンタル占星術」は生年月日から調べますが、それでいうと私は何になるのでしょうか？

水晶：「心宿（しんしゅく）」という宿になります。

れなち：この宿のタイプも27種類あるんですよね？

水晶：はい。これは月の動きをもとにしていて、「宿」と書くのは、その日に“月が泊まる宿”という意味なんですね。それで、毎日1つずつ宿を変えていくということで、怜奈さんが生まれたときにいたのが心宿という場所です。

れなち：1997年5月21日午後2時56分です（笑）。

水晶：（笑）。心宿の人は、人の気持ちがすごく分かるんですよ。他の占いで見ても、怜奈さんはすごく人の気持ちを汲んだり、合わせることができたりするので、とても優しいし、モテちゃうなっていう。

れなち：ありがとうございます（笑）。ちなみに、私は慎重な人間なので、気を付けるべきことも聞いておきたいです。

水晶：人の気持ちが分かりすぎるので、逆に気を遣いすぎて「策を弄する」じゃないですけど、若干こじれやすい場面もあるかもしれないです。

れなち：なるほど。でも“気持ちが分かる”ということは、ラジオパーソナリティは向いているということですか？

水晶：そうですね。あと、表に出る仕事も向いているんですけど、裏方も向いているんですよ。

れなち：えー！ そんなことあります？

水晶：なので、表の仕事と一緒に裏で何かプロデュースしたり、作っていったり、そういうお仕事も向いていると出ています。

れなち：そうなのですね！

◆決断するのは“良い運気”のとき

れなち：現在、著書「水晶玉子のオリエンタル占星術 開運暦2026」が集英社インターナショナルから発売中です。シリーズ累計76万部を突破している大人気シリーズですけれども、生年月日から自分が何の宿なのかがすぐに分かりまして、宿ごとの運勢とか、5年の運気バイオリズム表も掲載されています。さらに、1年365日分の開運暦。つまり、毎日のアドバイスが宿ごとに書かれています。例えば「何かを決めるなら、この日がすごくいいですよ」みたいなタイミングも、人によって全然違うんですね。

水晶：そうですね。買い物とか契約とか、何か決めるときは良い運気のときにやったほうがいいです。それだけで運気が上向いていきます。衝動的に買いたくなるときもあるけれど、小さな物なら良いですけど、ちょっと値が張る物とかは、この本を見て「今日は良い運気だから今日にしよう」とか「明日にしよう」とか、それだけで全然違います。

れなち：他にも愛情運、仕事運、美容・健康運、金運、開運3か条も載っていますし、自分の宿と同じ有名人とかも載っていたりして、ちなみに私は、レディー・ガガと一緒でした（笑）。

水晶：素晴らしい（笑）。

れなち：そういうのを見るのも結構楽しいですし、周りの人とワイワイしゃべるのもすごく楽しいので、エンタメコンテンツとしてもおすすめです。

水晶：この1冊で家族や友達もみんな占えますから。

れなち：あと相性とかも見れたりします。でも、これで相性が悪いってなっちゃうと心配になってしまいますが（笑）。

水晶：オリエンタルにおける相性は“良い悪い”ではなくて、“縁の強さの傾向”みたいなところがありますね。例えば、“安と壊”という片方が安んじて片方が壊れるみたいな関係って、実はすごく惹かれ合ったりするんですよ。だけど、そのまま穏やかにいく場合もあれば、どちらかが尽くしすぎて、ちょっと不利な結果になるみたいな、そういうこともありますね。

れなち：相性を見て、気を付けるべきことを心に留めておくのもアリですよね。

