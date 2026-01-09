『今日好き』で話題のMON7A（もんた）「失敗は、知らないほうが怖い」「何でもいいからとりあえず挑戦してみよう」大切にしている思いを明かす

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオの中のもう一つの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎週月曜～金曜22:00～23:55放送)では、2025年12月29日～2026年1月1日の1週間限定で、高校3年生アーティストMON7A（もんた）さんが講師（パーソナリティ）をつとめる番組「MON7ALOCKS!」をオンエア。

この記事では、2025年12月29日の模様を紹介します。初めて「SCHOOL OF LOCK!」の門を叩いたMON7Aさんが、リスナー（生徒）に向けて等身大のメッセージを届けました。

――2007年7月6日生まれ、現在高校3年生で18歳のアーティスト・MON7Aさん。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ハロン編」（以下、「今日好き」）への出演や、MON7Aさんの独特な動画スタイルや世界観を真似て、多くのZ世代の間で流行している現象“もんた界隈”などで話題に。

アーティストとしても、2025年8月に配信リリースデビュー曲「おやすみTaxi」のミュージックビデオが600万回再生を突破するなど、10代を中心に絶大な支持を集めています。

＜MON7Aからのメッセージ＞

MON7A：めっちゃ緊張しますね。“転校”は初めてなので、どんな人がいるか、クラスに馴染めるのかめちゃくちゃ楽しみです！ 生徒の皆さんこんばんは。今日からSCHOOL OF LOCK! に転校してきたMON7Aです！ よろしくお願いします!!

2007年7月6日生まれで18歳の高校3年生です。みんなと同世代なので仲良くしてください！ お願いします。アーティストとしても活動していて、2025年は2曲リリースしました。

いろんな曲をYouTubeに上げたり、弾き語りもしてて、TikTokでTikTokerっぽいダンスも上げたりして。

そして！ 1月にメジャーデビューもするので、そのことについていっぱい話したいんですけど、それはまたゆっくり話させてください！ というわけで、みんな今日からよろしく！ 仲良くしてね〜！ 弁当一緒に食おう！

――ここで「おやすみTaxi」をオンエア。

MON7A：この曲はMON7Aの「おやすみTaxi」という曲です。俺の名前に「7」がついた「MON7A」として初めてリリースした曲です。この曲は、俺の性格が一番出てる曲だと思ってて。失敗は、知らないほうが怖いし、何でもいいからとりあえず挑戦してみようっていうことをずっと掲げて生きてきたので、なんならもう挑戦しないほうが怖いっていう、俺の大切にしていることを曲にしました！

結構TikTokで、みんなに知ってもらうのが大事だなと思っていたので、振りを付けやすい歌詞だったり、みんなに知ってもらいたいっていう思いと、俺の性格の部分を書きたいっていう中間をいい感じで混ぜ合わせられた曲だなって思ってます！

ずっと見ていたインフルエンサーさんが俺の曲を使ってくれてるとか、曲がネットに流れていくというか、いろんな曲の中でこの曲を選んでくれる、この曲を知ってくれてるっていう体験がすごい嬉しかったです！

ーー番組では他にも、自己紹介を兼ねた「7問7答テスト」に挑戦する場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info