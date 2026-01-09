お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、10日に放送される日本テレビ系ドキュメントバラエティ番組『Google Pixel presents ANOTHER SKY』(毎週土曜23:00～)にゲスト出演。番組がオフの素顔に密着する。

上田晋也

上田のアナザースカイは、イタリア・ベネチア。7年ぶり4回目の訪問となる。

サンマルコ広場では「世界一美しいとも言われる…」「広場が台形になっていて…」と持ち前の豊富な知識を披露。ベネチア名物ゴンドラでは、母が聴けずに心残りだったカンツォーネを鑑賞。念願だった老舗レストランでは、名物のイカ墨パスタを堪能。意外にも食リポが苦手という珍しい姿を見せる。

上田のことを何でも知る親友・えなりかずきがプライベートの上田を暴露。上田から教わった「笑い」についてのアドバイスとは。

さらに、普段語ることのない自身の芸人人生を振り返る。22歳でお笑いの道に進むも「自分には才能がない」と悟った25歳。司会業を含む総合力で挑もうと決意した。相方・有田哲平への想いも「あいつ笑わせたくてやってんのかもな…」と吐露する。

そして、芸歴35年を迎える今年、憧れの画家が筆を取ったのと同じ場所で描きたかった絵画を制作。今描きたい景色と向き合う。55歳を超えた今もなお、表現の可能性を広げ続ける原動力が明かされる。

スタジオでは先輩芸人・今田耕司と堀田真由が上田を深堀り。今田が語る上田のすごさとは。