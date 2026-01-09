TBS「水曜日のダウンタウン」のコーナーから生まれた大人気心理戦ゲーム「電気イスゲーム」。あれ、家族や仲間とやってみたい!と思いませんか?

実はバンダイから先日、「家庭用電気イスゲーム」が登場したんです!

実際に電気も流れます!

水ダウの「電気イスゲーム」と言えば、2人1組で会話の駆け引きをしながらどのイスに電流が設定されいるかを探るゲーム。さすがにお尻に電流を流すものではありませんが、本商品には、実際に手に「ビリビリ」する電気を流すギミックや、残りのイスがわかるLEDが内蔵。さらにゲームを盛り上げるサウンドも収録されていて、会社や学校、家庭で電気イスゲームの熱狂を再現できちゃうんです。

このニュースに、水ダウファンが大興奮! 「え?フェイクじゃなくて?欲しい!」「パーティーゲームの新定番確定!! 想像しただけで笑える」「恐ろしい商品開発力」「バラエティの罰ゲームを家庭に持ち込もうとする発想、狂ってて大好きです(笑)」「これ見た時まじでー!?スゲー!ってなりました!めっちゃ欲しいです!」などなど、驚きと期待の声が続々と寄せられています。これがあれば、盛り上がること間違いないですね!

直径約20㎝で、価格は1万2,980円(送料・手数料別途)。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約すると、10月に届くそうです。次回の年末年始のパーティーシーズンには間に合いそうです。

また、10月まで待てない!という方は、クレーンゲームをチェック!! 1月27日より、実際に電気が流れる「イス」だけが順次登場するんです! 1～12までの番号ステッカーも付属しているので、12個集めれば「電気イスゲーム」の完成です!!

今年のパーティーは「電気イスゲーム」で決まり! ドキドキ&ビリビリしながら、みんなで楽しみましょう!!

