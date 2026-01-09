NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、「コミックシーモア毎月マンガ賞」で金賞を受賞した『うらはらマリッジ』(著者:夕のぞむ/シーモアコミックス)の独占先行配信を1月3日 より開始した。

「コミックシーモア毎月マンガ賞」は、少女・女性・青年・TL(ティーンズラブ)・BL（ボーイズラブ)・アダルトなど、幅広いジャンルでオリジナルレーベルを展開するデジタルコミック出版社「シーモアコミックス」が毎月開催しているマンガ賞だ。金賞賞金100万円、銀賞賞金20万円、銅賞賞金10万円となっており、受賞者全員に「コミックシーモア」での連載権が与えられる。応募資格は、プロ、アマ、年齢、国籍を問わず、ネームとキャライラストのみ、SNSに掲載されている作品、同人誌(二次創作を含む)での応募も可能だ。

また、過去の受賞者からは人気作家が多数誕生している。過去の「コミックシーモア毎月マンガ賞」では「電子コミック大賞2022TL部門賞」を受賞し、2025年2月にドラマ化された『キスでふさいで、バレないで。 』のふどのふどう先生、2月にドラマ化が決定した『ゆかりくんはギャップがずるい』のあんどうまみ先生が受賞され、人気作家への登竜門となるマンガ賞として高い注目を集めている。

『うらはらマリッジ』は2025年に6月期の「コミックシーモア毎月マンガ賞」にて金賞を受賞した作品だ。金賞受賞作がそのまま連載化されるのは、2022年度1月の『白紙の上でさようなら』(著者:天井フィナンシェ/シーモアコミックス)以来、約3年半ぶりとなる。著者は、過去の人気作品がドラマ化もしていることで知られる夕のぞむ先生だ。

『うらはらマリッジ』をはじめとする「恋するソワレ」「恋するソワレ＋」の人気作品を最大15巻無料で楽しめるお得なキャンペーンを開催している。