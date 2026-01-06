ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『ゴトウ先生と古の角』(著：創玄兄弟)の1・2巻を2026年1月5日(月)より2カ月連続で発売する。

【あらすじ】

後藤清角26歳。高校の美術教師で1年2組の担任だけど、それはかりそめの姿。本当は2600年以上生きる、石から誕生した真紅の生命体──。数多の人々を救ってきたその力で、これからは生徒たちを守る!!

まだ誰も見たことのない、クリムゾン・アクション。

コミックス1・2巻2カ月連続刊行で“ヒーロー”×“ルーキー”鮮烈デビュー!!

■フェア情報

【刊行記念フェア】……書泉ブックタワー・書泉グランデ

色紙の展示や創玄兄弟直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼント、購入特典として色紙イラストカードが配布される。

【選書フェア】……ブックファースト新宿店

創玄兄弟の選書フェアと特典ペーパーを配布。店頭ではフェアペーパーも用意される。

■特典情報

刊行を記念し、応援書店にて購入者限定特典を数量限定で配布。

※購入特典は原則、店頭での購入者に配布。各書店のECサイトで購入した場合、特典が付かない場合がある。

■『ゴトウ先生と古の角』創玄兄弟

【1巻】

出版年月日：2026年1月5日(月)

版型：B6

定価：880円(本体価格800円)

【2巻】

出版年月日：2026年2月5日(木)

版型：B6

定価：880円(本体価格800円)

(C)創玄兄弟 / ヒーローズ