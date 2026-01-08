バンダイスピリッツは、『ゴジラVSデストロイア』より「S.H.MonsterArts ゴジラジュニア&デストロイア エボリューションセット」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月9日(金)16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。

『ゴジラVSデストロイア』より、「ゴジラジュニア」と「デストロイア 分裂体」「デストロイア 集合体」「デストロイア 飛翔体」がセットになってS.H.MonsterArtsに登場。

「ゴジラジュニア」「デストロイア 分裂体」は酒井ゆうじ氏によって造形された当時の原型を使用。また「デストロイア 集合体」は寒河江弘氏、「デストロイア 飛翔体」は山田太一氏によって造形され、それぞれ若狭新一氏が造形プロデュースした当時の原型を使用している。

「ゴジラジュニア」は当時のさまざまなスチール写真資料をもとに、劇中の夜間シーンをイメージしたカラーリングを再現。「デストロイア 分裂体」「デストロイア 集合体」「デストロイア 飛翔体」は、それぞれの戦闘シーンを意識した、「夜間カラー」「粉塵カラー」にて彩色している。

さらに、「ゴジラジュニア」幅広い可動域によりさまざまなポージングが可能。​「デストロイア 集合体」「デストロイア 飛翔体」においては各関節が可動し、劇中でのアクションポーズを楽しめる。さらに、「デストロイア 集合体」は差し替えで伸びた状態の口が再現できるようになっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.