お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が7日、CBCテレビ製作・TBS系ドキュメントバラエティ特番『太田石井の多すぎニッポン』(1月24日14:00～15:24)の収録後にフリーアナウンサーの石井亮次とともに取材に応じた。

同番組は、「多すぎ」というテーマに絞って衝撃映像と人間ドラマを徹底取材する、新たな切り口のドキュメントバラエティ。第1弾が昨年1月に放送された。今回は「落とし物」「野菜」「古着」などについて取材。MCを太田と石井が務め、ゲストとして浅野ゆう子、鈴木亜美、元日向坂46の齊藤京子、EXILEの松本利夫、ACEesの浮所飛貴が出演する。

収録を終え、太田と石井は「昨年よりパワーアップした」と手応えを見せ、太田は「結局、人の好さとか、日本人のものを大切にする気持ちとか、そういうのがじわじわとあぶり出されてくるようなのが根底にありましたね」と感想をコメント。石井も「ただただ面白い、興味深いだけじゃなく、何か感じ取ってもらえる、ディレクターの深い取材があります」とアピール。また、今回が2回目の放送となったことについて、太田は「1回目がちょうど1年前。次は半年後とかね、ちょっとずつ縮めていって、最終的には帯」と目標を語った。

MCとしてタッグを組む太田と石井は、お互いの印象を聞かれると、太田は「石井君と初めて会ったときはまだCBCのアナウンサーだったんですけど、そこからどんどんアナウンサーとして、地位と言ったら失礼かもしれないけど、がんがん上がってきて。いまや宮根(誠司アナウンサー)のことを呼び捨てで言ってますから。今、一番勢いがあるんじゃないですか」と冗談を交えてコメント。石井は「とにかく誰に対しても優しい。番組に対しても優しい、視聴者様にも優しい、リスナーにも優しい、優しいの塊。でも暴走する。この辺のアンバランスさが何とも言えない」と太田の魅力を語った。

また、番組のテーマにちなみ、自身にとって「多すぎ」だと感じたことを聞かれると、太田はAmazonで購入したお菓子のエピソードを紹介。「カシューナッツが好きで。Amazonでカシューナッツがあるんですけど、送られてきたのが、業務用のレストランに入れるようなのが送られてきて。それを手づかみで食うのがうまいんですよ。で、カミさんに怒られて。『あんたどんだけカシューナッツ買ってんだ』って。それから買ってないんだけど、『多すぎだろ』って言われて」と明かし、石井を笑わせた。一方、石井は今年のラッキーアイテムを揃えすぎているといい、「占いアイテム多すぎ状態の部屋になっています」と苦笑いで明かした。

さらに、今年の目標を聞かれた太田は、お笑いライブ「タイタンライブ」が2月に30周年を迎えることに触れ、「まずはそのライブをとにかく成功させたい、面白いものにしたい」と意気込みを表現。続けて「今まで割と通常運転で来ていたんですけど、もう一個大きな何か仕事をしたいな、と」と回答。石井は「僕は『克己』という言葉、己に克つ。これを正月休みに掲げました。日々の帯番組とかいろいろやらせてもらっている中で、慣れてはいけないと思って。慣れとか緩みとか、己に克つ、と」と語っていた。

(C)CBCテレビ