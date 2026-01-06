1月7日～2月2日の期間中、たまごっち誕生30周年を記念して開催される記念展「大たまごっち展」が、東京・六本木の六本木ミュージアム(東京都港区六本木5-6-20)にて開催される。

1996年にバンダイから発売された携帯型デジタルペット「たまごっち」は、当時の女子高校生を中心に大ブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こした。その後、時代に合わせた機種を全38種販売し、現在50以上の地域で展開、2025年7月には国内外累計出荷数1億個を突破した。

同展では、30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りしていく。

展覧会オリジナルグッズ(先行販売・限定販売の一部商品)

グッズコーナーでは、本展オリジナルグッズの販売を予定。一部商品を紹介する。

「BE@RBRICK×Tamagotchi」(7,150円)

本商品は「大たまごっち展」および「メディコム・トイ直営各店舗」の限定商品で、1月10日よりメディコム・トイ直営各店舗での販売を開始する。

「Tamagotchi×BE@RBRICK 400％」(19,800円)

「大たまごっち展 おみやげゴーフレット」(1,296円)

「【大たまごっち展限定】シールダス たまごっち めもりある」(330円)

コラボカフェ

本展の開催に合わせてコラボカフェの実施も予定。メニューの一部を紹介する。また、いずれかのコラボメニューの注文で、オリジナルコースターをランダムで1枚プレゼントする。

カフェは10:30開店、20:30閉店、ラストオーダー19:30。フードトラックは10:00開店、20:00閉店、ラストオーダー19:50。混雑時は整理券を発行する可能性がある。各日、整理券はなくなり次第配布終了。

「たべればおなかまんたん!たまフェイス オムナポリタン」(1,750円)

「たまフェイスパンケーキ」(1,780円)

ほか、「コラボドリンク(全3種類)」(990円)、テイクアウトメニューとして「ホッとあったまろー!ホットレモネード」(500円)、「たまフェイスアメリカンドック」(600円)などを用意する。

来場者特典

来場者特典として、「大たまごっち展限定 アクリルカード」(全14種)をランダムで1枚プレゼント。会期前半(7種)と後半(7種)で絵柄が変わる。

会期前半は、2026年1月7日～1月20日、会期後半は1月21日～2月2日。

大たまごっち展 Lab Tama(ラボたま)

大たまごっち展の限定アイテムがダウンロードできる「Lab Tama」も設置。会場でしか手に入らない限定アイテムをゲットできる。

「大たまごっち展」東京会場 開催概要

会期：2026年1月7日(水)～2月2日(月)

会場：六本木ミュージアム(東京) 東京都港区六本木5-6-20、東京メトロ六本木駅より徒歩7分 麻布十番駅より徒歩10分

開場時間：午前10時－午後8時(全日日時指定制)、最終入場は閉場30分前まで

巡回情報

愛知会場

会期：2026年3月6日(金)～4月5日(日)

会場：名古屋PARCO

茨城会場

会期：2026年4月24日(金)～5月6日(水・祝)

会場：京成百貨店7階催事場

大阪会場

会期：2026年8月

会場：大丸梅田店

(C)BANDAI