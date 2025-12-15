バンダイは、「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。

「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」は、平成の子どもたちを夢中にしたナルミヤキャラクターズの「メゾピアノ」とTamagotchi Connectionがまたまたコラボレーションしたアイテム。

たまごっちのバースデーをお祝いしているような、メゾピアノのキャラクターたちとたまごっちたちのイラストがかわいいデザインです。オリジナルデザインのビニールストラップも付属。なおメゾピアノのキャラクターは育てられない。

本体は、2000年代に大流行した、「祝ケータイかいツー! たまごっちプラス」のリバイバル版「Tamagotchi Connection」。たまごっちを育てて50以上のキャラクターに出会ったり、10以上のミニゲームで遊んで、ごっちポイントをゲット、ごっちポイントを使ってお買い物したり、パスワードを探したり…たまごっちのために、150以上のアイテムを集めよう。

また、友だちとの赤外線通信も可能。赤外線通信で、たまごっち同士が友だちになったり、遊んだり、プレゼントを交換するほか、相性の良い友だちができたら、次の世代の子どもを育成できる。

SNSでは「何十年ぶり!?にたまごっち買った!」「今回は無事にゲット」と、購入報告も続々と寄せられている。

(C)BANDAI

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.