今年30周年を迎え、1月7日には「大たまごっち展」を六本木ミュージアムで開催するバンダイの玩具「たまごっち」。1月5日には、たまごっち公式X(@TMGC_net)より「たまごっちもじ」が公開されました。

あいうえお…の50音順で並べられた「たまごっちもじ」。ムニュムニュとした文字は読めるような読めないような……。この投稿には、「これで私と文通してくれる人大募集」「これのLINE絵文字を何卒お願いします、、、、ほしい、、、、」「交換日記でやるやつじゃん。」と使いたい方続々。また、「デジ文字?」「知らないはずなのに読める。」という声があるように、同じくバンダイが手掛ける「デジタルモンスター」に登場する「デジ文字」と似ていると指摘するコメントも寄せられています。

この"たまもじ"、「大たまごっち展」のどこかにもあるそうなので、この五十音表を持って行ってみたいですね。