「エイベックス・マネジメント・エージェンシー 2026新春晴れ着お披露目会」がこのほど、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開催され、生見愛瑠、高石あかり、上坂樹里、松尾そのま、佐藤三兄弟、荒井啓志、石川愛大が出席。生見は「2026年はエイベックス頑張ります! お願いします!」と笑顔で挨拶した。

同社の晴れ着お披露目会の開催は5回目。さまざまな作品で活躍している生見は「午年なので年女ということで、2025年は準備期間の年だったので、2026年はそれを皆さんにたくさん見ていただけるような年になればいいなと思っています」と語った。

現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で主演を務めている高石は「2025年が多くの方に支えられていろんな学びを得た年で、今年はその学びをもって、皆様にいいものをお届けできるように精一杯頑張りたいと思います」と述べ、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛と共にW主演を務める上坂は「2025年はたくさんのご縁に恵まれて環境が大きく変わった一年だったので、2026年もお仕事に精一杯向き合っていきたいです」と意気込んだ。

雑誌『nicola』で専属モデルを務める松尾は「2026年の春から高校生になるので、お仕事と勉強の両立を頑張っていきたいと思います。そして、お芝居にもどんどん挑戦していきたいです」と抱負を語った。

今年は初めて男性タレントも参加。荒井は「女性陣のを見ていて出てみたいと思っていたので、キラキラした衣装を着て出させていただくというのはすごく新鮮でありがたいなと思います」と喜び、石川も「僕は今年が芸能活動を本格的にスタートしたということで、まさかこの場に呼んでいただけるということがびっくりして、豪華な先輩方と一緒に並べていることがすごく光栄です」とうれしそうに話した。

佐藤三兄弟の次男・颯人は「背中がぴっと伸びて、自分を鏡で見てもかっこいいなと思いました(笑)」とご満悦の様子。「この素敵な場に立たせていただけることもすごく光栄ですし、晴れ着を3人でおそろで着ることは人生初めてなので、三つ子がグレードアップした感覚になって、すごい気持ちが高まりました」と語っていた。

衣装協力:一蔵