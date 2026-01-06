アイドルグループ・timeleszの猪俣周杜と、コスプレイヤーのえなこが、フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(13日スタート、毎週火曜21:00～ ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第3話・4話に出演する。

福士蒼汰が主演する同作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略だ。

猪俣が演じるのは、川畑礼介。一見、好青年に見えるが、実はある事件の犯人。猟奇的な犯人として捜査一課の刑事たちを翻弄していく。見どころは緊迫の取り調べシーン。猪俣は「出演が決まったときはとてもうれしかったです。第一印象は好青年でありながら、実は猟奇的な犯人。そんな二面性を持った、川畑礼介という人間に真摯(しんし)に向き合いましたので、ぜひご覧ください」と語っている。

えなこが演じるのは、木崎七恵。ある事件に巻き込まれる被害者の女性で、物語の鍵を握る重要な人物を演じる。えなこは「初めて演じる役柄で、ほぼすっぴんで出ているシーンもあります。普段とイメージが違う、と驚く方もいるかもしれませんがそれだけ役と向き合って演じました。ぜひ見ていただけるとうれしいです」とアピールした。

【編集部MEMO】

主演の福士蒼汰は「『東京P.D. 警視庁広報２係』は、広報の仕事内容や事件の裏側でのメディアの動き、そして広報メンバーの一人一人の登場人物がいろんな感情を持って動いているんだということが伝わる社会派ドラマになっていると思います。ぜひご覧ください」とコメントしている。

(C)フジテレビ