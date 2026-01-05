DYGL、自主企画イベント「Crossing 2026」開催決定

DYGLが、自主企画イベント「Crossing 2026」を開催することを発表した。
東京・大阪・名古屋・沖縄の4都市を巡るライブシリーズ。各地ゲストとして、kanekoayano、ZAZEN BOYS、テレビ大陸音頭、Texas 3000が出演する。
チケット先行予約は現在受付中。
＜ライブ情報＞
DYGL presents"Crossing 2026"
2026年4月13日（月）沖縄｜桜坂セントラル
GUEST : Texas 3000
OPEN 18:30 / START 19:00
お問合せ: セントラル 098-861-8505
2026年4月17日（金）大阪｜UMEDA CLUB QUATTRO
GUEST : テレビ大陸音頭
OPEN 18:00 / START 19:00
お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569
2026年4月18日（土）愛知｜NAGOYA CLUB QUATTRO
GUEST : ZAZEN BOYS
OPEN 17:00 / START 18:00
お問合せ : JAILHOUSE 052-936-6041
2026年4月23日（木）東京｜SHIBUYA CLUB QUATTRO
GUEST : kanekoayano
OPEN 18:00 / START 19:00
お問合せ: SMASH 03-3444-6751
＜チケット＞
︎通常前売り：¥5,500（+Drink Fee / Tax in）
︎Under22：¥4,500（+Drink Fee / Tax in）
︎Under18：¥2,000（+Drink Fee / Tax in）
＜オフィシャル先行受付＞
★2026年1月5日（月）19:00 〜 1月19日（月）23:59
e+
Domestic : https://eplus.jp/dygl/
Inbound：https://eplus.tickets/dygl/
※チケット：1人4枚まで購入可能
※未就学児童は保護者同伴で入場無料。小学生以上チケット必要。
＜Under18/22 チケット注意事項＞
※入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。
※身分証を忘れた場合、通常チケット代（¥5,000）との差額をその場にていただきます。
主催：SMASH / SMASH WEST / JAILHOUSE / OUTPUT
企画制作：BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
DYGL official web ｜https://dayglotheband.com/