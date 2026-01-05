今年4月に25周年を迎える日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』では、6日に放送される4時間スペシャルで、新レギュラーメンバーを発表する。

笑福亭鶴瓶

番組に新たに加わる新レギュラーについて、今回の放送内では各所でそのヒントが明かされる。

VTRでは、2024年1月に羽田空港で起きた航空機衝突事故を再現。海上保安庁の機体と日本航空の旅客機が滑走路で衝突、炎上したこの事故。日航機の乗客乗員は379人全員無事に脱出した。

死者を一人も出さなかった脱出劇は、世界で「奇跡」と報じられた。滑走路での衝突はどうして起きたのか。燃える機内では何が起こっていたのか。番組では、飛行機に乗っていた乗客たちへの取材と経過報告書を基にあの時、機内で起きた11分の奇跡をテレビで初めて再現する。

スタジオゲストは、瀬戸朝香、中山秀征、南沙良、出口夏希、一ノ瀬颯、若槻千夏、吉村崇(平成ノブシコブシ)、松井玲奈、津田篤宏(ダイアン)、中川安奈、小宮浩信(三四郎)、福田麻貴(3時のヒロイン)、丹生明里、鈴木奈々。

【編集部MEMO】

『ザ!世界仰天ニュース』は、2001年のレギュラースタートから中居正広氏がMCとして出演してきたが、昨年1月、一連の問題を受け、「中居正広さんサイドと対話を続けてまいりましたが、様々なニュースを扱う番組の司会という役割などを鑑み、総合的に判断して、『ザ!世界仰天ニュース』を降板していただくことにいたしました」という状況となり、それ以降はMCの笑福亭鶴瓶とアシスタントの杉原凜アナがレギュラー出演している。

