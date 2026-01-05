2026年、新しい年を迎えました。寒さはこれからが本番。スイーツ好きにはいちごなど、この季節ならではの食材を使用したアイテムも大きな楽しみですね。

2026年1月の新作5品まとめ(1月6日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで1月6日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年1月のスイーツ新商品まとめ

いちご果肉入りミルクホイップをサンドしたドーナツ、クリームと一緒に味わう「窯出しとろけるプリン」、もちっと食感のいちごクレープ、ザクザク食感のいちごのクッキーシュー、5切れ入りのもっちりクリームロールなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「いちごミルクホイップドーナツ」(168円)

価格 : 168円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ピンク色のドーナツ生地に、いちご果肉入りミルクホイップをサンドしたドーナツ。上からホワイトチョココーティングと2種類のクランチをトッピングしています。

「クリームと食べる！窯出しとろけるプリン」(228円)

価格 : 228円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

クリームと一緒に味わうプリン。ファミリーマートの人気スイーツ「窯出しとろけるプリン」にくちどけの良いクリームを絞りました。

「もちっと食感いちごのクレープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

もちっと食感が楽しい、いちごのクレープ。クレープ生地にふわふわのミルクムースを入れて、いちごをトッピングしました。

「ザクザク食感いちごのクッキーシュー」(230円)

価格 : 230円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

いちご果肉入りのいちごクリームといちごソースを入れた、ザクザク食感のクッキーシューです。

「もっちりクリームロール（プレーン）」(338円)

価格 : 338円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

細巻きタイプの5切れ入りロール。もちもち食感の生地で北海道生クリームを加えたホイップクリームを巻いています。

まとめ

1月6日発売の新商品は、ピンク色のドーナツ生地に、いちご果肉入りミルクホイップをサンドした「いちごミルクホイップドーナツ」、くちどけの良いクリームを絞った「クリームと食べる！窯出しとろけるプリン」、ミルクムースといちごが味わえる「もちっと食感いちごのクレープ」、いちご果肉入りクリームといちごソースを入れた「ザクザク食感いちごのクッキーシュー」、北海道生クリームを加えたホイップクリームを巻いた5切れ入りの「もっちりクリームロール（プレーン）」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。