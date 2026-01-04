日本テレビ系バラエティ特番『ウルトラマンDASH』が、きょう4日(18:30～)に放送。『第102回東京箱根間往復大学駅伝競走』で総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部が参戦する。

黒田朝日選手

今回は、全長約6kmの勾配険しい山間の道のりで、富士山麓最強山登り電車よりも早くゴールを目指す難関ミッションに再挑戦。昨年惜しくも19秒差で電車に敗北を喫した青山学院が、リベンジマッチに挑む。

箱根駅伝５区で驚異の区間新記録を樹立し“シン・山の神”となった黒田朝日をはじめ、8区で区間新記録を打ち出した塩出翔太ら、原晋監督率いる青学最強メンバーに加え、ウルトラマンDASHメンバーからは、昨年の24時間テレビチャリティーマラソンを完走した横山裕(SUPER EIGHT)が、(秘)トレーニングでパワーアップして参戦。

原監督が「今回は史上最強軍団! 富士吉田の魔のS字カーブを攻略する!」と意気込む中、藤原丈一郎(なにわ男子)、梅沢富美男、エース(バッテリィズ)の応援を受け、富士山の麓をウルトラマンたちが全力疾走する。黒田朝日が富士吉田の急勾配坂道で、再び圧巻の走りを見せる。

ほかにも、サッカー界レジェンド遠藤保仁が、ロンドンバスの窓から飛んでくるボールを、わずかなスペースで“ビタ止め神トラップ”し、再びバスの窓へシュートで返すという史上最高難度サッカーミッションに挑戦。昨年の世界陸上でも大活躍を見せたスプリンター小池祐貴、守祐陽、水久保漱至の3人が、横浜みなとみらいでピザ宅配バイクとリレーで対決。棒高跳元日本代表の荻田大樹が、浅草商店街のど真ん中で高さ5mの壁を飛び越える超高難度ミッションに挑戦。レジェンドクライマー おｎ野口啓代が、高速道路を走るバスの車体をつかんで運転席に渡れるかに挑む。

また、ウルトラ職人＝一流パティシエによって作られた、あたかも本物そっくりなスイーツの数々を見破れるのか…ウルトラマンDASH名物企画が今年も登場する。