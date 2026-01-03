天海祐希が主演を務める劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が昨年12月26日に公開。2014年1月にスタートしたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』シリーズでは、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げてきた。

その集大成となる本作では、なんとキントリメンバーが現職の内閣総理大臣と対峙する。国家を揺るがす非常事態も発生する中、前代未聞の取り調べに挑むキントリのメンバーたちと、石丸幹二演じる総理・長内洋次郎とのさらなる心理戦が描かれる。今回は、主人公・真壁有希子を演じる天海祐希と、その上司・梶山勝利役の田中哲司にインタビュー。12年間を振り返りながら、シリーズ最終章へ込めた思いについて聞いた。

天海祐希 撮影:島本絵梨佳

シリーズ開始から12年――『キントリ』がついに完結

――現在、ドラマシーズン5も撮影中(インタビュー実施時)とのことですが、映画が公開されるとシリーズは完結となります。寂しさや感慨はありますか?

田中:日々撮影があるので、感慨なるものはないというのが正直なところです(笑)。

天海:確かに。私も今はまだないですね……。

田中:ただ、この前ドラマの撮影で久しぶりに取り調べシーンを演じたのですが、あまりに体力を使うから、「これを毎回、天海さんはやっているのか」と思ったら……これはもう休ませてあげたほうがいいなと。僕らが軽々しく「また続編やろうよ!」とか言っちゃいけないなと、ひしひしと感じましたね(笑)。

――天海さんは、この12年を通じて役の演じ方に変化はありましたか?

天海:最初の頃の真壁は、経験もないから相手に正面からぶつかっていくしかなかった。泣いたり、怒ったり、情に訴えたり……自分を削るようにしてやっていたと思うんです。でも、この12年の中で、相手の感情を揺さぶっていくスキルみたいなものは上がっているんじゃないかなと思いました。

――田中さんはいかがでしょうか。

田中:すみません。天海さんへの質問だと思って……なんでしたっけ(笑)。

天海:ちょっと! 自分じゃないと思って聞いていないんだから(笑)。

田中:(笑)。正直、昔のことは覚えていないんです。でも、変わっているとは思います。自分ではなかなか、どこが変わったかは分からないですが……。

天海:田中さん含めてみんな、演じ方が変わったとは思わないけど、役の視点は変わってきているように感じます。最初の頃の梶山には、親友の奥さんである真壁を目の届くところに置きたい気持ちがあった。それは監視のような意味合いもありながら、真壁を守るためでもありました。

「チームに女性が欲しい」と言われて、敢えて真壁を呼んだことも含めて、スキルが未知数だった真壁が取調官として成長できたのは、梶山が引き出した部分も大きいんじゃないかなと思います。

キントリを束ねる梶山の上司としての“すごさ”

――真壁をはじめ個性的な部下たちが集うキントリを束ねる梶山ですが、田中さんからご覧になった梶山の“上司としてのすごさ”はありますか?

田中:梶山に凄さがあるのではないと思います。よく働いてくれる部下たちがいるし、部下たちが手柄を持ってきてくれて助かると、梶山は思っているんじゃないかな。「上との交渉みたいな汚れ仕事は俺がやるから、自由に調べてきてくれ」というスタンスで、ひいてはそれが自分の手柄になると……(笑)。どんどん解決してくれますし、頼もしいです。

――一方で、天海さんからご覧になって、12年間・5シーズン見てきた梶山という上司の印象はいかがでしょうか。

天海:真壁がこれだけ自由にやらせてもらえているのは、最終的に責任を取ってくれる人がいるからだと思うんです。もちろん自分も責任を取る気持ちでやってはいるけど、ちゃんとカバーしてくれる人がいるから、これだけ動ける。そこに梶山への信頼があるんです。どれだけ真壁が動いても、ここぞという時には壁になってくれるし、守ってくれる。

――FINALとなる今作でも、真壁は“らしさ”満載でしたね。

天海:周りに散々言われても、本当に意固地なくらい貫いています。でも、それも最終的にみんなの中に同じ思いがあるからこそ、梶山の“GO”が出るんだと思うんです。真壁も梶山も相手の立場を尊重して、それぞれの意思を確認していくし、その上で“GO”する。そういった部分は映画でも描かれていると思います。

――天海さんには「理想の上司No.1」「頼もしい存在」といった印象を持つ方も多いと思いますが、本作ではチームに途中から参加した後輩・年下という立場でした。田中さんからご覧になる、天海さんの「後輩感・部下感」はいかがでしたか。

田中:あくまで「真壁が」ですが、全然そんな雰囲気はないですよね(笑)。いや……ちょっとはあるのかな? みんなを尊敬してくれているような口ぶりなんだけど、実際の態度では、あんまり……別け隔てがなくて裏がないというのは良いところでもあります。

――天海さんご自身としても、キントリメンバーのキャストの皆さんは年上ですが、気を使うことはありますか?

天海:もう、ないですね(笑)。田中さんをはじめ年上の方ばかりですけど、私がベラベラと話していても、みんな笑って聞いてくれます。真壁も真壁で、ズカズカと踏み込んでいけるし、好きなこと言ってぶつかって、喧嘩もできる。そこは、みなさんの器の大きさと、この12年の時間の積み重ねがあってこそだなと思います。

公開延期から再撮影を経て、いよいよ劇場版が公開 新キャストには石丸幹二

――素敵な関係性ですね。また、劇場版では新キャストとして、内閣総理大臣・長内役で石丸幹二さんが出演されています。

田中:石丸さんって、どこかつかみどころがない感じがあるんです。悪い人に見えないのに、「何か考えていそう」という雰囲気がある。その切り口がわからない感じが手強いなと思いました。おそらく、普段の石丸さんご本人の雰囲気も役に入っているんだと思います。

天海:石丸さんは、 総理大臣という立場まで上り詰めている人物として、清廉潔白さを表に感じる方。一見すると“悪”があるように見えないんです。だからこそ、「本当に悪いことをしているのか?」という部分について、キントリの中でも議論が生まれる。脚本も、石丸さんに合わせて人物像が作り上げられている部分があったように感じました。

――現職の総理大臣を相手にするという前代未聞の取り調べに立ち向かうことになるわけですが、今回の事件は、キントリにとってどんな事件だったと思われますか。

天海:一言で言えば「クビ覚悟」。クビ覚悟でも向かわなきゃいけない、向かわざるを得ない、見過ごせないという思いで臨んだ事件だったと思います。

田中:これまでもキントリが一致団結して、クビ覚悟で挑んだ事件というのは何度かありましたが、今回はレベルが違う。もう世の中から消されてしまうかもしれない、それぐらい大きなものに挑む覚悟でした。

天海:総理大臣は自分の組織のトップでもあるし、取り調べをするならもう後戻りできない。だから逆に言うと、最後＝FINALでなければできなかった事件でもあるなと。

田中:いつものように戻ってくることはさすがに……。

天海:これまで応援してくださった方々も「あれっ!?」となるでしょ(笑)。

今は様々なところで可視化は進んでいますし、これからは新しい人たちがきちんと取り調べしていくと思います。緊急事案対応取調班が、取り調べの可視化を推進する役割を担うという意味では、もう必要ではなくなったという部分もあるのかなと。

――ドラマが始まった当時は、「取り調べの可視化」は当たり前のことではなく、警視庁で義務化されたのは、第3シーズンの頃でした。

天海:ドラマがスタートしたときは、まだ「義務化されるかも」ぐらいの頃でしたね。きちんと時代がついてきているということですし、可視化の必要性もだんだんと浸透したと思います。この作品によって可視化の意味が少しでも世の中に伝わっていたら嬉しいです。

『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』に込めた思いとは

――その役目を果たしたということですね。また、今作の中でも、どんな立場の人であっても嘘や隠し事は許されないというのが、一つのメッセージのようにも感じました。

天海:もし罪を犯したならきちんと償わなければいけないし、大切なのはその後にどうやって生きていくのか、ということだと思います。罪を償ったから全てオッケーということではなく、やってしまったことを背負いつつ正しく歩いていく、ということが必要なんじゃないかなと。嘘やごまかしなんて誰でもあることだと思います。でも、それが誰かを傷つけることであったり、法を犯すことであってはいけないです。

――今の社会の流れと照らしても、「国のトップが正しくあってほしい」というメッセージが世に放たれるタイミングがぴったりだと思いました。最後に、この作品を見た人に、どう受け取ってもらいたいですか?

天海:結果的に時代がついてきましたね(笑)。作品は、いろんな人がいろんな風に受け止めてくれたらいいなと思っています。あとは、取り調べを通して正しさを追求して、人の生活を守っている人がいることも知ってもらえると嬉しいです。

田中:受け取ってほしいもの、という意味ではあまりないです。僕らは頑張って演じているだけなので、自由に見て、感じてくれればいいと思います。ただ、キントリが扱う事件って、犯人にもそれぞれ事情があって、完全な“悪”ではない匂いがするんです。そういう人間の愚かさみたいなものは、今回の長内総理とのやりとりからもにじみ出ていると思うので、そこを感じてもらえたらなと思います。

■天海祐希

1967年生まれ、東京都出身。1987年に宝塚歌劇団に入団し、1993年に月組トップスターに就任。退団後は映画・ドラマ・舞台と幅広く活動している。主なドラマ出演作に『離婚弁護士』『女王の教室』『BOSS』『トップキャスター』など。映画出演作には『最高の人生の見つけ方』『老後の資金がありません！』などがある。舞台でも『蒼の乱』『修羅天魔〜髑髏城の七人 Season極』ほか多くの話題作に出演。第45回日本アカデミー賞優秀主演女優賞(『老後の資金がありません!』)など、受賞歴多数。