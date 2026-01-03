栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則(※崎はたつさき)が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。イチロー氏との食事で驚いたことを明かした。

イチロー氏行きつのピザ屋へ

勝負メシの話題で、イチロー氏の“朝カレー”の真相について話したあと、「僕は勝負メシをあまり意識してなかったんですけど、イチローさんと会って、2012年にシアトル・マリナーズに所属させてもらって、遠征でカリフォルニアに行ったんです」と切り出した川崎。

現地でイチロー氏から「ムネ、メシ食いに行こう」と食事に誘われ、イチロー氏が「いつもここで食べるんだよ」と話すカリフォルニア・ピザ・キッチン(CPK)という店を訪れたそうだ。そこで川崎が「僕も一緒のメニューを食べさせてください」とお願いすると、イチロー氏は「いいよ!」と言い、シンプルなチーズピザとホットコーヒーを注文。川崎は「それを食べたらめっちゃうまいんですよ」と振り返る。

さらに、2日目もイチロー氏から誘われ、同じ店へ。川崎は「席も一緒だった可能性があるね」と興奮気味に記憶をたどり、笑いを誘いつつ、「もちろんメニューはシンプルなチーズピザとホットコーヒー。うまいんですよ。2日目も抜群なんですよ!」と回想。そして、川崎が「3日目いきますか」「同じ席だったと思うわ」と続けると、平井理央も「まさか」と何かを察した様子で目を輝かせる。

すると、川崎は「まさか」とうなずき、「3日目またピザとコーヒー」「俺も変えられるわけない」「うまいんだけど、最後の2ピースで『んんん……!』と。当の本人(イチローさん)は『めっちゃうまい!』、(自分は)『んんん……!』」と苦悶の表情で話し、「4日目」「来ました、ピザが! イチローさん同じものを頼みます。すごい! そこで何が一番すごいかって、イチローさんは4日目が一番おいしく食べてたんです!」と称賛。

しかし、一方の自分は同じメニューを前に震えていたといい、「これが僕とイチロー先輩の差だなと。前の日のピザをずっと引きずった川崎宗則と全く引きずらない先輩」と表現しながら、「イチローさんは野球選手として同じルーティンを淡々とする。それもやらないといけないという使命感じゃなくて、それをやりたい」「イチローさんはそれ(キープフレッシュ)を体現されてる方」としみじみと語っていた。