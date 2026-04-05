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【Ｄ 2-3 巨】
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試合終了
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OUT
5番 蝦名 達夫 空振り三振 3アウト
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OUT
代走：2塁ランナー 宮﨑 敏郎 に代わって 4番 三森 大貴
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OUT
Ｄ2-3巨
4番 宮﨑 敏郎 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-3 巨 ランナー：2塁
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OUT
3番 佐野 恵太 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：レフト Ｔ・キャベッジ に代わって 2番 若林 楽人
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OUT
投手交代：ピッチャー 大勢 に代わって 7番 Ｒ・マルティネス
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ファーストライナー 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｃ・ヒュンメル に代わって 9番 坂本 裕哉
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OUT
9番 Ｃ・ヒュンメル 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：伊勢 大夢 に代わって 9番 Ｃ・ヒュンメル
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OUT
8番 林 琢真 ショートライナー 2アウト
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OUT
7番 梶原 昂希 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：サード Ｂ・ダルベック に代わって 6番 門脇 誠
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OUT
守備交代：ファースト 代走 門脇 誠 に代わって 4番 Ｂ・ダルベック
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OUT
守備交代：ライト 丸 佳浩 に代わって 5番 佐々木 俊輔
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OUT
守備交代：センター 佐々木 俊輔 に代わって 8番 松本 剛
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 大城 卓三 に代わって 7番 大勢
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OUT
守備交代：キャッチャー 代走 松本 剛 に代わって 9番 大城 卓三
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
Ｄ1-3巨
9番 大城 卓三 ライトホームラン 巨人得点！ Ｄ 1-3 巨
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OUT
1塁ランナー松本 剛 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 岸田 行倫 に代わって 8番 松本 剛
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OUT
投手交代：ピッチャー 石田 裕太郎 に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
代打：井上 温大 に代わって 9番 大城 卓三
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OUT
8番 岸田 行倫 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 丸 佳浩 センターフライ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
代走：1塁ランナー 増田 陸 に代わって 6番 門脇 誠
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OUT
6番 増田 陸 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 5番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：レフト 佐野 恵太 に代わって 2番 度会 隆輝
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OUT
守備交代：ファースト 代走 蝦名 達夫 に代わって 3番 佐野 恵太
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OUT
6番 山本 祐大 見逃し三振 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー Ｄ・ビシエド に代わって 5番 蝦名 達夫
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OUT
5番 Ｄ・ビシエド セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ファーストライナー 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ ライトフライ 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 度会 隆輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 セカンドフライ 2アウト
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OUT
9番 石田 裕太郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
9番 井上 温大 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 岸田 行倫 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 丸 佳浩 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 林 琢真 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 梶原 昂希 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 山本 祐大 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 Ｄ・ビシエド レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 増田 陸 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 佐々木 俊輔 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
Ｄ1-0巨
3番 佐野 恵太 左中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 巨
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OUT
2番 度会 隆輝 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 井上 温大 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 岸田 行倫 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 石田 裕太郎 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 林 琢真 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 梶原 昂希 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 丸 佳浩 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 増田 陸 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 佐々木 俊輔 レフトフライ 1アウト
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OUT
6番 山本 祐大 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 Ｄ・ビシエド センターフライ 1アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト
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OUT
セカンド 牧 秀悟が後逸 ランナー：1塁
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 見逃し三振 1アウト
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