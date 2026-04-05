ソフトバンク、1点差でロッテを下し勝利

先発投手：ソフトバンクはＣ・スチュワート・ジュニアが6回2失点の好投（4安打5奪三振）、ロッテの小島 和哉は4回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ロッテが1点を追加 4回表：ソフトバンクが2点を追加 4回裏：ロッテが1点を追加 注目選手：ロッテの藤原 恭大が1本塁打の活躍、ロッテのＧ・ポランコが3安打の活躍、ロッテの西川 史礁が2得点の活躍。

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