広島、1点差で阪神を下し勝利

広島は栗林良吏が8回1失点の好投（5安打9奪三振）、阪神の髙橋遥人は6回1失点。得点経過：1回裏：広島が1点を追加、8回表：阪神が1点を追加、9回裏：広島が1点を追加。注目選手：広島のE・モンテロが1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4