栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則(※崎はたつさき)が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。イチロー氏のカレーにまつわるエピソードの真相を明かした。

「イチローさんはすごいと思う」

勝負メシの話題で、川崎は「僕の尊敬するイチローさんはすごいと思う。カレーの話があるじゃないですか? カレーは毎日食べてませんよ」と切り出し、「でも、メジャーリーグって162試合あるんですね。162試合の半分、81試合は必ずホームゲーム。ってことは自分のおうちから通うんです。そのホームゲーム81試合のナイター、その時がカレーだったんですよ。朝昼のごはんがカレーだったシーズンがあったんですよ」と証言した。

さらに、川崎は「それで毎日食べてるって切り抜かれちゃったんですよ」と続けながら、「でも、それでもすごないですか?」と問いかけ。これにレッド吉田と平井理央が「確かに」「60日くらい……」とうなずくと、川崎は「60日くらい毎日カレーですよ?」と改めて目を丸くしていた。