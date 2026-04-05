-
【阪 1-2 広】
-
試合終了
-
OUT
阪1-2広
7番 Ｅ・モンテロ レフトホームラン 広島得点！ 阪 1-2 広
-
OUT
6番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・モレッタ に代わって 7番 桐敷 拓馬
-
OUT
5番 大山 悠輔 サードゴロ 3アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 2アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 ファーストファウルフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 栗林 良吏 に代わって 9番 中﨑 翔太
-
OUT
守備交代：ライト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 2番 辰見 鴻之介
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 佐々木 泰 サードフライ 2アウト
-
OUT
1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
3番 小園 海斗 ライトフライ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
代走：1塁ランナー 中村 奨成 に代わって 2番 辰見 鴻之介
-
OUT
2番 中村 奨成 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 9番 坂本 誠志郎
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 坂本 誠志郎 に代わって 7番 Ｄ・モレッタ
-
OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 3アウト
-
OUT
阪1-1広
1番 近本 光司 レフト犠牲フライ 阪神得点！ 阪 1-1 広 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
9番 坂本 誠志郎 レフトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
代打：早川 太貴 に代わって 9番 坂本 誠志郎
-
OUT
8番 福島 圭音 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
7番 髙寺 望夢 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
代打：伏見 寅威 に代わって 7番 髙寺 望夢
-
OUT
1番 大盛 穂 見逃し三振 3アウト
-
OUT
9番 栗林 良吏 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
8番 勝田 成 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
7番 Ｅ・モンテロ センターフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 遥人 に代わって 9番 早川 太貴
-
OUT
6番 木浪 聖也 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 2アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
6番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 2アウト
-
OUT
4番 佐々木 泰 ショートヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 小園 海斗 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 中村 奨成 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 センターフライ 3アウト
-
OUT
1塁ランナー近本 光司 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
1番 近本 光司 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
9番 髙橋 遥人 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
8番 福島 圭音 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
1番 大盛 穂 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
9番 栗林 良吏 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 勝田 成 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 Ｅ・モンテロ センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 伏見 寅威 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 木浪 聖也 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 センターフライ 1アウト
-
OUT
6番 坂倉 将吾 見逃し三振 3アウト
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン センターフライ 2アウト
-
OUT
4番 佐々木 泰 サードゴロ 1アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
3番 小園 海斗 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
2番 中村 奨成 サード送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
1番 大盛 穂 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 栗林 良吏 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
9番 髙橋 遥人 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 福島 圭音 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 伏見 寅威 空振り三振 1アウト
-
OUT
8番 勝田 成 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
7番 Ｅ・モンテロ センターフライ 2アウト
-
OUT
6番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト
-
OUT
6番 木浪 聖也 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 サードゴロ 2アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 見逃し三振 1アウト
-
OUT
5番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 3アウト
-
OUT
阪0-1広
4番 佐々木 泰 センターヒット 広島得点！ 阪 0-1 広 ランナー：1塁
-
OUT
3番 小園 海斗 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 中村 奨成 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
1番 大盛 穂 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 森下 翔太 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
1番 近本 光司 ファーストゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.