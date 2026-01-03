2児の母・夏菜「今は、子どもをしっかり育てるための基盤を作るための生活を…」出産後の現実と覚悟を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。21日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、育児によるライフスタイルの変化などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：私と夏菜ちゃんはプライベートでもお付き合いが長いけれど、先週・先々週と「ママになっても変わらないね」というお話をしてきました。実際に子育てをしてみて、独身時代と比べてライフスタイルの変化は感じますか？夏菜：もう、なにもかも違いますね。独身のときは、自分の好きな時間に起きて、好きな時間に寝て。好きなものを食べて旅行にも行って、夜中まで遊んで……。すべて自分の思うがままに生きていたじゃないですか。それが今は何ひとつできなくなりました。今は子どものための生活、子どもをしっかり育てるための基盤を作るための生活をしています。見事なまでに、自分のための生活は一切していないですね。FUKAMI：それは、子どもが生まれたことで自然と変わっていったのですか？ それとも「やるわよ！」という強い覚悟で変えたのでしょうか。夏菜：「やるわよ！」という気持ちで出産したのですが、現実は「こんなに変わるの!?」「しんどい！」の連続でした（笑）。その形にだんだんと慣れていって、自分のペースを子どものペースに馴染ませていったような感じです。番組で他にも、メンタルを保つ秘訣などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/