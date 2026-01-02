TBSで1月11日21時より映画『グランメゾン・パリ』をほぼノーカットで地上波初放送することが決定した。

2019年に日曜劇場枠で放送され、多くの作品ファンを生み出した木村拓哉主演の『グランメゾン東京』。 2024年の年末には完全新作スペシャルドラマ『グランメゾン東京』が放送、そして映画『グランメゾン・パリ』が公開され、興行収入42億円を超える大ヒットを記録した。

このたび1月11日21時より映画『グランメゾン・パリ』をほぼノーカットで地上波初放送することが決定。さらに、映画の地上波初放送に先駆けて2019年放送の日曜劇場『グランメゾン東京』の一挙放送が1月2日25時10分から、2024年12月に放送されたスペシャルドラマ『グランメゾン東京』の再放送が1月10日25時58分から放送することが決定している。

また、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」では、1月3日から日曜劇場『グランメゾン東京』、1月11日からスペシャルドラマ『グランメゾン東京』を期間限定で再配信することが決定した。「U-NEXT」ではいずれも配信中だ。

『映画「グランメゾン・パリ」』放送日時

1月11日21:00～23:18

『「グランメゾン東京」一挙放送SP』放送日時

1月2日25:10～28:00

1月3日24:30～25:58、26:58～28:00

1月4日25:40～28:10

1月5日25:36～27:45

1月7日26:05～27:45

1月9日26:35～28:00

(※一部地域を除く)

スペシャルドラマ『グランメゾン東京』 放送日時

1月10日25:58～28:00(※一部地域を除く)