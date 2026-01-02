MTV、音楽専門チャンネルを大幅縮小　英国の5局が年末で終了へ

MTVは12月31日（現地時間）をもって、現在も残る24時間音楽専門チャンネルの多くを順次終了する。

この動きは10月に発表されていたもので、世界各地のチャンネルが対象となる。とりわけ英国では、MTVの5つのチャンネルが停波となる見込みだ。対象は「MTV Music」「MTV 80s」「MTV 90s」「Club MTV」「MTV Live」。音楽メディア『Consequence』によれば、2011年に開局した「MTV Music」は最後の放送で、バグルスの『Video Killed the Radio Star』をオンエアして幕を閉じたという。この曲は、1981年に米国でMTVが開局した際、最初に放送された映像として知られている。

MTVの親会社であるパラマウント・スカイダンスは、オーストラリア、ポーランド、フランス、ブラジルでも音楽専門チャンネルを終了させるとみられている。今回、停波となるチャンネルの全リストについて米国MTV側にコメントを求めたが、取材時点で回答は得られていない。

音楽番組の多くを打ち切る一方で、MTVの基幹チャンネル自体は、英国およびその他の地域で引き続き放送を継続する予定だ。米国と同様、これらのチャンネルはミュージックビデオではなく、圧倒的な人気を持つリアリティ番組を中心に編成されている。

今回の再編は、パラマウント・スカイダンスが今年実施した大型（そして物議を醸した）合併後、コスト削減を急ぐ流れの中で行われたものだ。ただし、CEOのデヴィッド・エリソンは、MTVや他のケーブルチャンネルを再活性化させる意向を依然として持っていると報じられている。しかし、その具体的な内容は現時点では不透明だ。

9月には『ウォール・ストリート・ジャーナル』が、エリソンがアーヴィング・アゾフ、ルシアン・グレンジといった音楽業界の大物や、複数の著名アーティストから、MTV再建に向けたアイデアを募っていたと伝えた。また、MTVをオンラインのストリーミングサービスへ転換し、SpotifyやYouTubeに対抗しうるプラットフォームにする案も議論されているという。

パラマウントが2025年に進めたコスト削減策は、音楽専門チャンネルの終了だけではない。スカイダンスとの合併がまだ進行中だった2月には、MTVが複数のアワードショーを終了すると発表している。これには「MTV Europe Music Awards」や「MTV Latin America」の「MIAW Awards」（旧「Millennial Awards」）が含まれていた。

from Rolling Stone US