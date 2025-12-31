高橋ヒロム「自分のなかでは“新日本プロレス＝棚橋弘至”」1月4日に引退する棚橋弘至への思いを語る

◆高橋「まだ実感も何もない」
れなち：来年1月4日に東京ドームで「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」が開催されます。プロレスファンのなかでは“イッテンヨン”とも呼ばれていて、何曜日だろうと関係なく1月4日に開催される毎年恒例の興行ですけれども、やっぱり、ヒロム選手にとっても特別な大会ですか？
高橋：もちろん。1月4日を目指してみんな頑張るし、“1年間の総決算”みたいなところがありますから。
れなち：一番盛り上がりますものね。
高橋：はい。ただ“1月4日が終わったー！”と思ったら、1月5日（月）にも大田区（東京都）で試合があるっていう（笑）。
れなち：忙しい～！
高橋：“どこで休めばいいの？”っていう気持ちの切り替えも大変なんですけど、やっぱり、イッテンヨンっていうのは大事な大会ですね。
れなち：“ここから1年が始まる”といっても過言ではないところですけれども。そして、タイトルにもありますが、新日本プロレスの社長も務められています棚橋選手が、この日で現役を引退されるということですが、どういう目線で棚橋選手のことは見ていますか？
高橋：もう自分のなかでは「新日本プロレス＝棚橋弘至」なんですよ。やっぱり「新日本プロレス＝アントニオ猪木」っていうイメージが強い人も多いと思いますけど、自分は猪木さんにお会いしたことがなくて、入門したときから、新日本プロレスといえば棚橋さんだったので。
その棚橋弘至が1月4日で引退して、その1月5日からもう選手じゃないっていうのが……まだ想像できないんですよね。だから、まだ実感も何もないんですよ。「本当に？」「嘘じゃないの？」みたいな。それくらいの感覚ですね。
◆直近のシングル戦で敗北…
れなち：引退する選手とは思えないくらい、ずっとかっこいいですよね。
高橋：そうですし、引退試合が近くなるにつれて、コンディションがどんどん上がっていて、強くなっています（笑）。
れなち：メキメキと（笑）。
高橋：それをこの1年ですごく感じました。多分、今年の最初の頃と今じゃ全然違うと思います。すげえコンディションが良くなっています。
れなち：昨年12月19日の群馬大会でも(シングルで)対戦していらっしゃるじゃないですか。
高橋：はい。しかも俺、負けましたからね。
れなち：そのときも感じました？
高橋：「あれ？ 想像と違うな」と思っちゃいましたね。やっぱり、棚橋さんのなかでも衰えた部分があるのかなって俺は思っていたんですよ。でも、いざやったら「全然強いじゃん！」っていう（笑）。「嘘でしょ？ 辞めるの？ 逆に恥ずかしいんだけど」って、ちょっと思っちゃいましたもんね。
れなち：（笑）。でも、そのときに棚橋選手が、ヒロム選手のことをめちゃくちゃ褒めていたじゃないですか。
高橋：それはうれしいですけど、棚橋さんは自分のことが一番好きなので、「俺よりすごい」っていう褒め方は絶対にしないんですよ。
れなち：へえー。でも、プロレスラーって全員そうではないですか？
高橋：全員そうですけど、特に棚橋さんは我が強い気がしますね。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM