元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『スカパー! 野球』で公開された動画に出演。現役時代の一番高かった買い物を明かした。
中田翔の一番高かった買い物とは
寺家(バッテリィズ)から「現役時代、一番高かった買い物は何かを聞かせてもらってもいいですか?」と質問され、中田氏は「車ですかね」と回答。続いて、エース(バッテリィズ)が「何に乗ってたかお聞きしてもいいですか?」と尋ねると、中田氏は「当時はランボルギーニ アヴェンタドールに乗ってたんで、それが6千万円とか」と打ち明ける。
さらに、中田氏が「(車を)4台所有していて、レクサスLS、ランボルギーニが2台、ロールス・ロイスで4台」と説明すると、バッテリィズの二人も「夢あるなあ!」「イメージ通りというか。めっちゃうれしいですね」(寺家)、「それくらいしてくれんと! って思いますもんね、あれだけすごい選手やったら」(エース)と大興奮。
中田氏は「それが選手のモチベーションにもなりますから。先輩方の車を見て、俺もいつかああいう車に乗りたいなと思ってのスタートなので」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
中田翔氏は、日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズなどでプレーした元プロ野球選手。打点王3回(2014年、2016年、2020年)、ベストナイン5回(2013年、2014年、2015年、2016年、2020年)、ゴールデングラブ賞5回(2015年、2016年、2018年、2020年、2022年)などの実績を持つ。