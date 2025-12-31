元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『スカパー! 野球』で公開された動画に出演。現役時代の一番高かった買い物を明かした。

中田翔氏

中田翔の一番高かった買い物とは

寺家(バッテリィズ)から「現役時代、一番高かった買い物は何かを聞かせてもらってもいいですか?」と質問され、中田氏は「車ですかね」と回答。続いて、エース(バッテリィズ)が「何に乗ってたかお聞きしてもいいですか?」と尋ねると、中田氏は「当時はランボルギーニ アヴェンタドールに乗ってたんで、それが6千万円とか」と打ち明ける。

さらに、中田氏が「(車を)4台所有していて、レクサスLS、ランボルギーニが2台、ロールス・ロイスで4台」と説明すると、バッテリィズの二人も「夢あるなあ!」「イメージ通りというか。めっちゃうれしいですね」(寺家)、「それくらいしてくれんと! って思いますもんね、あれだけすごい選手やったら」(エース)と大興奮。

中田氏は「それが選手のモチベーションにもなりますから。先輩方の車を見て、俺もいつかああいう車に乗りたいなと思ってのスタートなので」としみじみと語っていた。