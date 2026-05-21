「スポーツ観戦、もっと気軽に、そしてお得に楽しめたら…」そんな願いを叶える特別な夜が、東京・上野にやってきます！2026年5月29日(金)にHUB上野店で開催される「AUTO RACE NIGHT by チャリ・ロト×JKA」は、オートレース初心者からファンまで、誰もが熱狂と爆笑を分かち合える新感覚のイベントです。人気お笑いコンビ・鬼越トマホークのトークショーや、驚きのドリンク特典で、忘れられない一夜を過ごしませんか？

HUB上野店で始まる、オートレースの新常識！

「オートレースはちょっとマニアックそう」「競技場まで足を運ぶのは大変」――そんなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、この「AUTO RACE NIGHT」は、英国風PUBの代名詞であるHUBのカジュアルな空間で、オートレースの新たな楽しみ方を提案します。レースの興奮とエンターテイメントが融合した、まさに“新感覚”の観戦体験があなたを待っています。

観戦がもっと楽しくなる！イベントの3つの魅力

このイベントの最大の目的は、オートレースの「新しいコミュニティの場」を作り、より多くの人にその魅力を伝えること。ただレースを観るだけでなく、参加する誰もが楽しめる特別な仕掛けが満載です。

魅力1：驚きのコスパ！「2杯100円」の特別ドリンクセット

まず注目すべきは、この破格のドリンク特典です。チャリ・ロト会員とその同行者2名まで、またはその場で新規会員登録した方限定で、対象ドリンク2杯がたったの100円（税込）で楽しめます！キリン一番搾り（3/4PINT）やデュワーズ12年ハイボール、HUBレモンなど、人気のドリンクが対象。お得に飲みながら、仲間とワイワイ盛り上がれる最高のチャンスです。

魅力2：レースの迫力と爆笑トークショー！鬼越トマホークが登場

イベントエリアでは19:00から、GⅠムーンライトチャンピオンカップ（伊勢崎）の注目レースが大スクリーンに放映されます。この熱いレース観戦をさらに盛り上げるのが、人気お笑い芸人・鬼越トマホークによる爆笑トークショー！MCの中野加奈子さんも加わり、レース展開を楽しく、わかりやすく解説してくれます。オートレース初心者でも、彼らの軽快なトークがあれば、レースの面白さが何倍にも膨らむこと間違いなし。最終12レースまで、会場のボルテージは上がりっぱなしになるでしょう。イベント終了後も、オーバーミッドナイトオートレース（山陽）の放映が予定されており、夜を存分に満喫できます。

魅力3：先着500名限定！オリジナルコースターをゲット

当日ドリンクを注文した方には、先着で本イベント限定デザインのオリジナルコースターがプレゼントされます。イベントの記念にもなる特別なアイテムは、ぜひ手に入れたい一品です！

イベント概要

「AUTO RACE NIGHT by チャリ・ロト×JKA」の開催概要は以下の通りです。

2026年5月29日（金） 18:00〜21:00（店舗は16:00から営業）HUB上野店

東京都台東区上野6-8-8 POKKE B1F

各線上野駅徒歩3分、地下鉄上野駅5a出入口より御徒町方面直進

無料（予約不要）

※イベントエリアへの出入りは自由ですが、満席の場合は入場制限が設けられる場合があります。

※お一人様1品以上のお飲み物またはフードのご注文をお願いいたします。

イベントを支える3つの企業

今回の「AUTO RACE NIGHT」は、公営競技の新たな可能性を追求し、地域活性化や社会貢献を目指す企業が協力し合うことで実現しました。

「チャリ・ロト」が描く、公営競技の未来

株式会社チャリ・ロトは、競輪・オートレースの車券や競輪くじをインターネットで販売する「チャリロト」を運営しています。2006年の設立以来、ネット販売だけでなく、競輪場の包括運営・再整備など、リアルな場での事業も展開。デジタルとリアルを融合させることで、公営競技の新しい価値創造と地域活性化に貢献しています。このイベントも、彼らが目指す「新しいコミュニティの場」の一環です。

「HUB」が提供する、英国流のコミュニティ空間

株式会社ハブは、「英国風PUB」を通じて「感動文化創造事業」を展開しています。英国のPUBが地域コミュニティの文化として根付いているように、デジタル化が進む現代だからこそ、アナログな「場」を大切にし、日本の暮らし・社会を豊かにすることを目指しています。今回のイベントがHUB上野店で開催されるのは、まさにその理念と合致しているからこそ。カジュアルな雰囲気の中で、誰もが楽しめる空間を作り出してくれることでしょう。

「JKA」が繋ぐ、社会貢献の輪

公益財団法人JKAは、競輪とオートレースという公営競技の運営を担っています。これらの競技の収益は、開催する地方自治体の財政健全化に役立てられるだけでなく、自転車・小型自動車関連産業の振興、そして体育事業をはじめとする公益増進事業に還元される形で社会に貢献しています。私たちがイベントで楽しむお金が、実は社会の様々な場所で活かされているという事実を知ると、より一層応援したくなりますね。

新しい楽しみ方を発見！HUB上野店で特別な夜を

「AUTO RACE NIGHT by チャリ・ロト×JKA」は、オートレースの魅力を再発見し、新しい仲間と出会う絶好のチャンスです。熱いレース展開に一喜一憂し、鬼越トマホークの爆笑トークに腹を抱え、そしてお得なドリンクで喉を潤す――そんな刺激的で楽しい夜が、あなたを待っています。

普段は競技場に足を運ばないあなたも、この機会にHUBで新しい「推し」を見つけてみませんか？ 2026年5月29日(金)は、ぜひHUB上野店へ！ きっと忘れられない夜になるはずです。

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チャリ・ロト コーポレートサイト: https://chariloto.jp/

チャリロト（インターネット販売サイト）: https://www.chariloto.com/

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。