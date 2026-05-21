暑い夏、美味しくてヘルシーなデザートを見つけるのは至難の業ですよね。そんな悩みを解決してくれるのが、期間限定で登場した「ギリシャヨーグルト パルテノ マンゴー＆パインソース入」です。濃厚クリーミーな味わいと、手軽にプロテイン10gが摂れるその魅力を、深掘りしていきましょう。

夏のご褒美！パルテノ「マンゴー＆パイン」で心躍るトロピカル体験

いよいよ夏本番、太陽がまぶしく輝き始めると、無性にトロピカルなものが恋しくなりませんか？そんな季節にぴったりな、とっておきの逸品が登場しました。あの「ギリシャヨーグルト パルテノ」から、「マンゴー＆パインソース入」が期間限定で仲間入り。これはもう、見逃せません！

私自身も普段から「パルテノ」の濃厚な口当たりと、しっかり摂れるプロテイン量に魅力を感じていますが、今回の新フレーバーはまさに「待ってました！」という印象です。

濃厚クリーミーな口どけと南国フルーツの絶妙なハーモニー

今回の「ギリシャヨーグルト パルテノ マンゴー＆パインソース入」は、濃厚な甘さのマンゴーと、爽やかな酸味のパインを組み合わせたソースが特徴です。一口食べれば、まるで南国の風が吹き抜けるような、開放感あふれる味わいが口いっぱいに広がります。

「パルテノ」といえば、そのとろけるような口どけと、まるでチーズのような食べ応えが魅力。この濃密なヨーグルトと、ジューシーなマンゴー＆パインソースの組み合わせは、まさに夏のデザートの決定版と言えるでしょう。

朝食の一品として、食後のちょっとしたご褒美に、あるいはトレーニング後の栄養補給にもぴったり。夏の暑さで食欲がない時でも、これなら美味しくプロテインを摂取できますね。

驚きのプロテイン10g！「パルテノ」が誇る伝統製法の秘密

この商品で特に注目したいのは、ただ美味しいだけでなく、1個（108g）あたり10gものプロテインが手軽に摂れるという点です。これは、健康や美容に気を遣う方々にとって、非常に嬉しいポイントではないでしょうか。

ギリシャ伝統「水切り製法」のこだわり

そもそも「パルテノ」がなぜそんなにプロテインが豊富なのか、ご存知ですか？それは、ギリシャ伝統の「水切り製法」に秘密があります。通常のヨーグルトから水分（ホエイ）を丁寧に除くことで、ヨーグルト成分をぎゅっと3倍濃縮しているんです。このひと手間が、あの濃厚でクリーミーな食感と、たっぷりのプロテインを生み出しているんですね。

* 日本初のギリシャヨーグルト：2011年9月の登場以来、その美味しさでギリシャヨーグルト市場を牽引してきました。

* 濃厚でクリーミーな口当たり：水切り製法が生み出す、他にはない濃密なテクスチャー。

* プロテイン10g：食事の一品としても、デザートとしても、手軽に美味しくプロテインチャージ！

夏らしいマンゴーとパインのソースは、この濃厚なヨーグルトの下に敷かれています。スプーンですくい上げると、真っ白なヨーグルトの中から鮮やかな黄色いソースが現れるのが、また特別感を演出してくれます。混ぜて食べても、ヨーグルトとソースを別々に味わっても、どちらも絶品ですよ。

手軽に試せる価格と期間限定のチャンスを見逃すな！

これだけの美味しさと、プロテイン10gという高栄養価を兼ね備えて、希望小売価格はなんと195円（税別）。正直、かなりお得だと感じました。美味しく手軽にプロテインを摂取できることを考えると、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

購入方法と製品情報

この「ギリシャヨーグルト パルテノ マンゴー＆パインソース入」は、6月2日（火）より全国で期間限定発売されています。

* 主要売場：量販店、コンビニエンスストア、一般小売店

* 内容量：108g

* エネルギー：109kcal (1個(108g)当たり)

お近くのスーパーやコンビニで、ぜひ探してみてください。期間限定商品なので、見かけたらぜひ手に取ってみることをおすすめします。私も早速、いくつかストックしておきたいと思っています！

「パルテノ マンゴー＆パイン」で健康的で美味しい夏を

森永乳業は「食とウェルビーイング」を掲げ、私たちの健康に貢献する商品開発を進めているそうです。まさに、この「パルテノ マンゴー＆パインソース入」も、美味しく健康的な食生活をサポートしてくれる逸品ですね。

この夏、暑さに負けず、美味しく楽しくプロテインを摂取したいなら、「ギリシャヨーグルト パルテノ マンゴー＆パインソース入」を試してみてはいかがでしょうか。朝食に、おやつに、食後のデザートに…あなたの日常に、ちょっとした南国リゾート気分を添えてくれますよ。

より詳しい情報や、他の「パルテノ」シリーズもチェックしたい方は、ぜひブランドサイトを覗いてみてくださいね。

関連情報リンク

「ギリシャヨーグルト パルテノ」ブランドサイト: https://partheno-gy.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/parthenophoto/

X（旧Twitter）: https://x.com/parthenophoto

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。