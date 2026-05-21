今年の夏は、うだるような暑さが早くも話題になっていますね。冷たい飲み物がすぐにぬるくなったり、カバンの中が結露で濡れたり…そんな夏の悩みに、もううんざりしていませんか？

そんなあなたの悩みを一挙に解決し、さらに快適な日常をサポートしてくれる画期的なアイテムが登場しました！それが、株式会社アトラスが満を持して送り出す 『BOTTLE in BOTTLE（ボトルインボトル）』の進化版です。シリーズ累計出荷数500万本という驚異的な実績を誇るこのアイテムが、今年の酷暑を乗り切るためのマストハブアイテムになること間違いなし。一体どんな進化を遂げたのか、その秘密に迫ります！

酷暑日に「キンキン」がしみる！『BOTTLE in BOTTLE』とは？

「BOTTLE in BOTTLE」は、その名の通り、市販のペットボトルをそのまま中にセットして使う、革新的なペットボトルホルダーです。まるで魔法瓶に直接飲み物を入れたかのように、ペットボトルの冷たさ（または温かさ）を長時間キープできる優れもの。

今年の夏は特に暑さが厳しくなる予報ですが、これでいつでもどこでも「キンキン」の冷たい飲み物が楽しめます。想像しただけで、もう喉が鳴りませんか？

累計500万本もの出荷実績が示すように、多くのユーザーから絶大な支持を得ているこのシリーズ。その人気の秘密と、今回の新製品でさらに使いやすくなったポイントを見ていきましょう。

進化したBOTTLE in BOTTLEの神機能7選

今回の新製品「ハンドルタイプ（GW2）」と「ストラップタイプ（OW2）」には、これまでの人気を踏襲しつつ、さらに「あったらいいな」を詰め込んだ機能が満載です。

1. 魔法瓶そのもの！冷たさ・温かさ、ずっと飲み頃

BOTTLE in BOTTLEの最大の魅力は、その保冷・保温機能です。本体は魔法瓶と同じ 「真空断熱二重構造」 を採用しています。これは、容器の内側と外側の間に真空の層を作ることで、熱の伝わりをシャットアウトする技術。だから、外気の暑さや寒さに影響されにくく、冷たい飲み物は冷たいまま、温かい飲み物は温かいまま、長時間飲み頃の温度をキープしてくれるんです。

2. 結露しらずでカバンも安心

さらに嬉しいのが、この真空断熱構造のおかげで、容器の表面に結露が一切つかないこと。冷たいペットボトルをそのままカバンに入れると、水滴で書類が濡れたり、テーブルがビショビショになったり…なんて経験、ありませんか？BOTTLE in BOTTLEを使えば、そんな心配は無用！通勤中の電車内でも、オフィスでデスクに置いても、快適に過ごせます。まさに「かゆいところに手が届く」気の利いた設計ですよね。

3. 洗う手間はゼロ！毎日がラクになる秘訣

水筒を使うたびに、ゴシゴシ洗う手間…。特に忙しい朝や疲れて帰宅した夜は、本当に面倒に感じますよね。BOTTLE in BOTTLEは、飲み物が直接本体に触れないため、使用後に本体を洗う必要がありません！飲み終わったらペットボトルを入れ替えるだけでOK。これは、圧倒的な時短になりますし、衛生面を考えてもとてもスマートです。

4. ついに角形も！ほぼ全てのペットボトルに対応

「このペットボトル、入るかな…？」そんな心配ももう不要かもしれません。今回の進化で、BOTTLE in BOTTLEは角形ペットボトルにも対応しました！本体の内径を約74mmにすることで、より多くの種類のペットボトル飲料をセットできるようになっています。アトラスの徹底した調査により、なんと売れ筋ブランドペットボトルの約90%にフィットするというから驚きです。これまでサイズが合わず諦めていたあのボトルも、使えるようになるかもしれませんね。

また、別売りの専用スペーサーを使えば、300ml〜500mlの小さいサイズのボトルにも対応可能。多様なサイズのペットボトルを、これ一つでカバーできるのは嬉しい限りです。

5. 炭酸・スポーツドリンクもOK！夢が広がる自由度

通常の水筒では、炭酸飲料やスポーツドリンク、乳飲料はサビや腐食、内圧上昇による破損の恐れがあるため推奨されないことが多いですよね。しかし、BOTTLE in BOTTLEはペットボトルをそのまま使うため、これらの飲み物も問題なく持ち運べます！暑い日のスポーツ後にはキンキンに冷えたスポーツドリンク、仕事終わりにシュワっと炭酸飲料…なんて夢のような使い方ができちゃいます。

6. オフィスでもスマートに！ラベル隠しで気分もアップ

職場で飲み物を飲むとき、「ペットボトルのラベルがちょっと気になる…」と感じたことはありませんか？BOTTLE in BOTTLEは、ペットボトルのラベルが隠れるデザインなので、周りの目を気にせず、お気に入りの飲み物を楽しむことができます。見た目もスタイリッシュで、オフィスでのモチベーションアップにも繋がるかもしれませんね。

7. 選べる2タイプ＆豊富なカラー！あなたのスタイルに合わせて

新製品には、あなたのライフスタイルに合わせて選べる2つのタイプが登場しました。

携帯に便利な収納ハンドルタイプ（GW2）

フタ上部を立ち上げるとハンドルになり、持ち運びに便利。使わないときはコンパクトに収納できるので、カバンの中でかさばりません。出し入れもスムーズで、こまめな水分補給をサポートしてくれます。

スマートに持ち運べるストラップタイプ（OW2）

手持ちはもちろん、ハンギングなど、複数の持ち方に対応するストラップ付き。シーンに合わせてスマートに持ち運べます。ストラップは取り外し可能なので、お好みのショルダーストラップに付け替えて、自分だけのカスタマイズを楽しむこともできますよ。

そして、なんといっても嬉しいのが豊富なカラーバリエーションです！ペールピンク、ベージュ、ミントイエローなど、どの色も日常に溶け込みやすく、気分を上げてくれるラインナップ。あなたのお気に入りの色を見つけて、ファッションアイテムの一つとして楽しんでみるのはいかがでしょうか？

製品概要とコスパ考察

ここまでご紹介してきた『BOTTLE in BOTTLE』の各タイプは、オープン価格での販売となります。具体的な価格は販売店によって異なりますが、これだけの高機能と利便性を考えると、非常にコストパフォーマンスに優れたアイテムだと言えるでしょう。特に「水筒を洗う手間がなくなる」「様々な飲み物に対応できる」「結露で荷物が濡れる心配がなくなる」といったメリットは、日々のストレスを大幅に軽減してくれるはず。長く使えることを考えれば、むしろ経済的な選択肢となるのではないでしょうか。

製品仕様

項目 ハンドルタイプ（ABIB-GW2） ストラップタイプ（ABIB-OW2） 商品名 BOTTLE in BOTTLE(ボトルインボトル)ペットボトルホルダー BOTTLE in BOTTLE(ボトルインボトル)ペットボトルホルダー 容量 500ml～650mlのペットボトル対応 500ml～650mlのペットボトル対応 色 ペールピンク（PPK）、ベージュ(BE)、ミントイエロー(MYE)、ブルーパープル(BPU)、ライトブルー(LBL) スチールグレー（STG）、バニラベージュ(VAB)、ローズピンク(RP)、オレンジ(OR)、イエロー(YE)、コットンブルー(CTB)、ブルー(BL) 重量(約) 255g 250g 外寸(約) 幅 88× 奥行き 93× 高さ 175mm 幅88×奥行88×高さ173mm 内径(約) Φ74mm Φ74mm 価格 オープン価格 オープン価格

株式会社アトラス：信頼の背景

「BOTTLE in BOTTLE」を開発・販売する株式会社アトラスは、ステンレス製卓上用品やキッチン用品の企画・製造・販売を手掛けるメーカーです。多くの企業からのOEM生産も手掛け、国内屈指の店頭導入実績を持つ、まさに「品質と機能性」にこだわるプロフェッショナル集団と言えるでしょう。その高い品質は、東京都八王子市のふるさと納税返礼品としても採択されていることからも明らかです。「よりエコに、より快適な生活に寄り添う」という企業理念のもと、移り変わるニーズに応え続けるアトラス。彼らの製品が、私たちの潤いある毎日をサポートしてくれることでしょう。

まとめ：この夏を快適に乗り切るマストアイテム！

いかがでしたでしょうか？ アトラスの新しい『BOTTLE in BOTTLE』は、単なるペットボトルホルダーの枠を超え、私たちのライフスタイルをより豊かで快適にするための、まさに「新常識アイテム」だと私は感じました。「冷たさが長持ち」「お手入れ不要」「ほとんどのペットボトルに対応」「炭酸飲料もOK」「結露知らず」…これだけのメリットが詰まったアイテムは、今年の酷暑を乗り切る上で、あなたの強力な味方になってくれるはずです。ぜひこの機会に、進化した『BOTTLE in BOTTLE』を手に入れて、快適な夏をスタートさせてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。