学研ホールディングスは12月24日、小学生・中学生・高校生の日常生活に関する調査の結果を発表した。調査は2025年11月14日～11月19日、小学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者1,200人、中学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者600人、15歳～18歳の高校生600人を対象にインターネットで行われた。

お正月にもらったお年玉

今年(2025年)のお正月にもらったお年玉の総額(すべてを足した額)を聞いたところ、小学生では平均23,158円、中学生では平均29,533円、高校生では平均27,724円だった。

平均額を前回の調査と比較すると、小学生では2,399円の増加(2024年20,225円→2025年23,158円)、中学生では2,034円の増加(2024年27,499円→2025年29,533円)がみられ、小学生、中学生では2,000円以上増加した。他方、高校生では239円の減少(2024年27,963円→2025年27,724円)となった。

お正月にもらったお年玉の総額(平均)

平均起床時刻と平均就寝時刻

ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、小学生、中学生、高校生ともに、「6:01～6:30」や「6:31～7:00」、「7:01～7:30」に多くの回答が集まり、平均時刻は、小学生では6:41、中学生では6:43、高校生では6:34だった。

ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、小学生では「21:01～21:30」や「21:31～22:00」に多くの回答が集まり、平均時刻は21:37、中学生では「22:01～22:30」や「22:31～23:00」、「23:01～23:30」、「23:31～24:00」に回答が集まり、平均時刻は22:59、高校生では「23:31～24:00」や「24:01～24:30」、「24:31～25:00」に多くの回答が集まり、平均時刻は23:44だった。

平均起床時刻・平均就寝時刻

小学生への調査

小学生の平均起床時刻は6:41

ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、「6:01～6:30」(29.3%)や「6:31～7:00」(38.8%)、「7:01～7:30」(23.0%)に多くの回答が集まり、平均時刻は6:41だった。

過去の調査と比較すると、平均時刻は、6:22(2017年)→6:39(2020年)→6:42(2023年)→6:44(2024年)→6:41(2025年)と、前回調査までは起床時刻が遅くなっている傾向がみられたが、今回調査では前回調査より3分早くなった。

ふだん朝何時ごろ起きていますか

平均就寝時刻は21:37、6年生の女子では22:03

次に、ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、「21:01～21:30」(27.9%)や「21:31～22:00」(24.3%)に多くの回答が集まり、平均時刻は21:37だった。

男女別にみると、平均時刻は女子では21:40と、男子(21:35)と比較して5分遅くなった。

学年別にみると、平均時刻は上の学年ほど遅くなる傾向がみられ、6年生では21:59だった。

男女・学年別にみると、6年生の女子では平均時刻は22:03と、22:00台となった。

過去の調査と比較すると、平均時刻は、21:42(2020年)→21:40(2021年)→21:42(2022年)→21:36(2023年)→21:40(2024年)と→21:37(2025年)と、今回調査では21:30台で、前回調査より3分早くなった。

ふだん夜何時ごろ寝ていますか

放課後、どのようなことにどのくらい時間を費やす?

放課後の過ごし方について、どのようなことに、どのくらいの時間を費やしているかをきいたところ、「テレビ視聴」が最も長く、平均は77分となった。以下、「インターネット(動画視聴など)」59分、「ゲーム」58分、「塾・習い事」53分、「宿題・勉強」48分、「友だちと会話」47分、「外遊び」47分、「本・まんがを読む」32分、「友だちとメッセージのやり取り(LINEなど)」19分と続いた。小学4年生以上では、「クラブ活動」に費やしている時間の平均は34分だった。

放課後の過ごし方について、1日にどれくらいの時間を費やしているか教えてください

放課後、遊ぶ・過ごすことが多い場所

放課後、どこで遊ぶこと(過ごすこと)が多いかをきいたところ、「自宅」(74.9%)が突出して高くなり、「公園・運動場」(27.7%)、「友だちの家」(27.4%)、「学童」(17.0%)、「習い事」(12.7%)と続いた。学年別にみると、1年生と2年生では「学童」が2位だった。

放課後、どこで遊ぶこと(過ごすこと)が多いですか

何をしているときが一番楽しい？

何をしているときが一番楽しいかをきいたところ、1位「テレビゲーム・携帯ゲーム」(38.3%)、2位「友だちとおしゃべり」(26.1%)、3位「外遊び」(22.6%)となった。

男女別にみると、男子では1位「テレビゲーム・携帯ゲーム」(54.2%)、2位「外遊び」(26.3%)、3位「スマホゲーム」(18.5%)、女子では1位「友だちとおしゃべり」(34.5%)、2位「テレビゲーム・携帯ゲーム」(22.5%)、3位「おやつ」(20.5%)だった。

男女・学年別にみると、4年生と5年生の男子では「テレビゲーム・携帯ゲーム」(4年生63.0%、5年生66.0%)が6割以上と、特に高くなった。また、2年生と4年生、5年生の男子では「スマホゲーム」(2年生22.0%、4年生26.0%、5年生21.0%)が他の学年と比較して高くなった。

何をしているときが一番楽しいですか

自由な時間を過ごすとしたら、誰と一緒に過ごしたい？

自由な時間を過ごすとしたら、誰と一緒に過ごしたいかをきいたところ、「友だちと」(67.5%)が最も高くなり、「母親と」(49.1%)、「父親と」(36.5%)、「きょうだいと」(33.5%)、「ひとりで」(12.3%)が続いた。

学年別にみると、1年生では「母親と」(61.5%)と「父親と」(54.0%)が全体と比べて10ポイント以上高くなった。また、6年生では「ひとりで」(18.0%)が全体と比べて5ポイント以上高くなった。

自由な時間を過ごすとしたら、誰と一緒に過ごしたいですか

小学生の好きな食べ物は?

好きな食べ物をきいたところ、1位「おすし」(39.9%)、2位「ラーメン」(28.0%)、3位「ポテトフライ」(25.5%)となった。

過去の調査と比較すると、「おすし」は2000年調査以降、1位を継続する結果となった。また、前回の2024年調査と比較すると、2位の「ラーメン」、3位の「ポテトフライ」も前回と同順位となった。

他方、嫌いな食べ物をきいたところ、1位「サラダ」(19.5%)、2位「焼き魚」(17.8%)、3位「さしみ」(13.2%)となった。前回の2024年調査と比較すると、嫌いな食べ物TOP3は前回調査と同じ結果となった。

また、「嫌いな食べ物はない」は41.3%だった。

好きな食べ物・嫌いな食べ物は何ですか

小学生が今年のお正月にもらったお年玉

今年(2025年)のお正月にもらったお年玉の総額(すべてを足した額)をきいたところ、お年玉をもらった人の割合は95.7%(「なし」が4.3%)となり、平均は23,158円だった。

男女別にみると、男子ではお年玉をもらった人の割合は95.5%、平均は23,326円、女子ではお年玉をもらった人の割合は95.8%、平均は22,990円だった。

前回の2024年調査と比較すると、お年玉をもらった人の割合は前回調査から6.0ポイントの上昇(前回調査89.7%→今回調査95.7%)、平均は2,933円の増加(前回調査20,225円→今回調査23,158円)となり、お年玉をもらった人の割合、平均金額ともに前回調査を上回る結果となった。

今年(2025年)のお正月にもらったお年玉の総額(すべてを足した額)を教えてください

小学生のお年玉の使い道

今年(2025年)のお正月にお年玉をもらった人(1,148名)に、もらったお年玉の主な使い道をきいたところ、「貯金」(59.3%)が突出して高く、次いで、2位「おもちゃ」(26.4%)、3位「ゲーム機・ゲームソフト(オンライン以外)」(22.6%)となった。

男女・学年別にみると、4年生以上の男子では「ゲーム機・ゲームソフト(オンライン以外)」(4年生33.0%、5年生47.4%、6年生45.8%)が他の層と比べて高くなる傾向がみられた。また、「キャラクターグッズ」は2年生と5年生以上の女子(2年生31.3%、5年生34.8%、6年生35.9%)では全体より10ポイント以上高くなった。

2025年にもらったお年玉の主な使い道は何ですか

中学生への調査

中学生の平均起床時刻は6:43

ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、「6:01～6:30」(26.5%)や「6:31～7:00」(33.7%)、「7:01～7:30」(26.0%)に回答が集まり、平均時刻は6:43だった。

男女別にみると、平均時刻は、男子では6:47、女子では6:37と、女子のほうが10分早くなった。

男女・学年別にみると、平均時刻が最も早かったのは、1年生の女子で、6:31だった。

過去の調査と比較すると、平均時刻は、6:22(2017年)→6:39(2020年)→6:42(2023年)→6:44(2024年)→6:43(2025年)と、昨年・一昨年と同水準となった。

ふだん朝何時ごろ起きていますか

平均就寝時刻は22:59、3年生では23:16に

ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、「22:01～22:30」(17.2%)や「22:31～23:00」(21.5%)、「23:01～23:30」(20.2%)、「23:31～24:00」(16.7%)に回答が集まり、平均時刻は22:59だった。

男女・学年別にみると、2年生では男子は女子と比べて平均時刻が16分(男子22:53、女子23:09)早くなった。

学年別にみると、平均時刻は上の学年ほど遅くなる傾向がみられ、3年生では23:16と、1年生(22:40)と比べて36分遅くなった。

ふだん夜何時ごろ寝ていますか

中学生が今年のお正月にもらったお年玉

今年(2025年)のお正月にもらったお年玉の総額(すべてを足した額)をきいたところ、お年玉をもらった人の割合は95.7%(「なし」が4.3%)となり、平均は29,533円だった。

学年別にみると、平均は学年が上がるにつれ上昇する傾向がみられ、3年生では32,320円だった。

前回の2024年調査と比較すると、平均は2,034円の増加(前回27,499円→今回29,533円)となった。また、学年別にみると1年生は2,430円増加(前回25,285円→今回27,715円)、2年生は780円増加(前回27,785円→今回28,565円)、3年生は2,892円(前回29,428円→今回32,320円)増加となり、全学年で前回調査の結果を上回った。

今年(2025年)のお正月にもらったお年玉の総額(すべてを足した額)を教えてください

高校生への調査

平均起床時刻は6:34、2024年調査から7分早い結果に

ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、「6:01～6:30」(30.8%)や「6:31～7:00」(22.3%)、「7:01～7:30」(17.2%)に回答が集まり、平均時刻は6:34だった。

過去の調査と比較すると、平均時刻は、6:34(2018年)→6:44(2021年)→6:41(2024年)→6:34(2025年)と、前回調査から7分早くなり、2018年の水準に戻る結果となった。

ふだん朝何時ごろ起きていますか

平均就寝時刻は23:44、2024年調査から14分早く

ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、「23:31～24:00」(12.3%)や「24:01～24:30」(20.3%)、「24:31～25:00」(17.0%)に多くの回答が集まり、平均時刻は23:44だった。

男女別にみると、平均時刻は女子では23:47と、男子(23:41)と比べて6分遅くなった。

学年別にみると、平均時刻は上の学年ほど遅くなる傾向がみられ、1年生では23:35、2年生では23:48、3年生では23:49だった。

前回の2024年調査と比較すると、平均時刻は23:58(2024年)→23:44(2025年)と14分早くなった。

ふだん夜何時ごろ寝ていますか

高校生が今年のお正月にもらったお年玉

今年(2025年)のお正月にもらったお年玉の総額(すべてを足した額)をきいたところ、お年玉をもらった人の割合は88.0%(「なし」が12.0%)となり、平均は27,724円だった。

過去の調査と比較すると、平均は28,145円(2021年)→27,963円(2024年)→27,724円(2025年)と連続で減少し、2024年から239円の減少、2021年から421円の減少となった。

今年(2025年)のお正月にもらったお年玉の総額(すべてを足した額)を教えてください

ふだんの生活の中で大切にしている時間

ふだんの生活の中で大切にしている時間をきいたところ、1位「帰宅後の一人で過ごす自由時間」(35.3%)、2位「睡眠時間」(30.2%)、3位「放課後の友人との時間」(27.5%)、4位「学校の休み時間」(25.3%)、5位「部活時間」(19.0%)となった。

男女別にみると、男子では「帰宅後の一人で過ごす自由時間」が1位、女子では「睡眠時間」が1位だった。

ふだんの生活の中で大切にしている時間はありますか