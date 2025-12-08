ベネッセコーポレーションは12月3日、「第6回『進研ゼミ 小学講座』小学生総決算ランキング2025」を発表した。調査は11月1日～24日、小学1～6年生の「進研ゼミ 小学講座」会員を対象に行われ、1万7,507人(女子1万879人、男子5,293人、性別無回答他1,335人)から回答を得た。

総理大臣になってほしい女性1位は「お母さん」

今年もっとも印象的だったニュースを聞いたところ、1位「初の女性総理大臣誕生」、2位「熊の出没」、3位「大阪・関西万博」という結果に。「総理大臣になってほしい女性」を聞くと、昨年2位(男女共通)だった「お母さん」が堂々の1位に。また、大阪万博に行ったかどうかを尋ねてみたところ、24.3%の小学生が万博に行ったことがわかった。

次に、「キミのまわりで今年一番流行った言葉は?」と質問したところ、SNSを中心に広がった言葉「エッホエッホ」が1位に。「走るとき」「何かを伝えたいとき」使うことが多いよう。続く2位は、同意・共感を表す言葉「それな」で、昨年に続き上位にランクイン。3位には、ボーイズグループ・M!LK(ミルク)の楽曲リリースがきっかけで広く使われるようになった称賛表現「イイじゃん/今日ビジュイイじゃん」がランクインした。