夏菜 “子育て中”のリアルな身体の変化を告白「何もしないと本当に痩せていってしまうので」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。14日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、出産後の体型維持などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：子育てで大忙しの夏菜さんですが、ずっと若々しいですし、体型も変わっていません。ご自身では何か変化を感じますか？夏菜：体型に関して言えば、出産ギリギリまですごくトレーニングしていました。お腹に赤ちゃんがいる状態で。すみれ：素晴らしいですね。FUKAMI：まるでハリウッドセレブのようですね。夏菜：生まれた後は絶対動けなくなるだろうと思っていたので。生まれた後は全くやっていません。FUKAMI：以前、夏菜さんに「おすすめのトレーニング」を聞いたことがあって、紹介してもらったのが、手袋から電流を流しながら全身を揉むというEMSのようなものだったのですが、痛くて続けられませんでした。（笑）夏菜：痛いですよね、あれ（笑）。FUKAMI：夏菜さんは本当に身体にストイックですよね。夏菜：もともと、そういうイメージでデビューしているので、そのイメージを崩したくないという気持ちがどこかにあったのだと思います。グラビアなどもやっていたので、皆さんの期待を裏切りたくないという気持ちから、イメージを守りたい自分がいて、そのために頑張ったところはあると思います。ただ、第二子である長男が生まれてからは、本当にジムに行ったのは1回だけかな、というくらいです。FUKAMI：それでも変わらないものなのですね。夏菜：逆に、あまり食べることに興味がなくなってしまったというか、それ以上にいろいろ忙しいことや考えることが多すぎて、食べ物に気が回っていないのかもしれません(笑)。FUKAMI：では、あまりご飯を食べなくなったのですか？夏菜：いえ、食べることは食べているのですが、ガーッと食べて動くという感じでやっているからか、むしろ少し痩せてしまって。すみれ：その悩み、逆にいいなと思ってしまいます。夏菜：何もしないと本当に痩せていってしまうので、今、一生懸命食べています。番組では他にも、多忙な子育てと両立する美容法や、夫婦の時間の過ごし方、出産後に変わった価値観などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/