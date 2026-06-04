広島 vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs 日本ハム
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去1試合: 日本ハム0勝-広島1勝（6/3 日本ハム1-3広島 (広島)）
本日の試合中継記事はこちら
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「広島カープ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|54
|32
|21
|1
|.604
|-
|2
|阪神
|53
|30
|22
|1
|.577
|1
|3
|巨人
|54
|29
|25
|0
|.537
|3
|4
|DeNA
|54
|23
|29
|2
|.442
|8
|5
|広島
|51
|19
|30
|2
|.388
|11
|6
|中日
|54
|19
|34
|1
|.358
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|55
|32
|21
|2
|.604
|-
|2
|ソフトバンク
|53
|30
|23
|0
|.566
|2
|3
|オリックス
|54
|30
|24
|0
|.556
|2
|4
|日本ハム
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|5
|ロッテ
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|6
|楽天
|54
|21
|32
|1
|.396
|11